Senior Verksamhetsutvecklare inom kundserviceflöden
2026-01-27
Vill du bidra till att skapa effektiva, kundorienterade och moderna arbetssätt? Har du erfarenhet av processutveckling, förändringsledning och att driva förbättringsarbete? Nu söker vi en Senior Verksamhetsutvecklare med särskild kompetens inom kundserviceflöden som vill stärka och utveckla kundserviceverksamheten hos ett företag i Norrköping.

Om tjänsten
Som Verksamhetsutvecklare arbetar du både operativt och strategiskt med att kartlägga, analysera och utveckla kundserviceflöden. Du samarbetar nära kundservice, kommunikation, systemansvariga för kundsystem och ärendehantering, andra verksamhetsutvecklare samt övriga delar av organisationen.
Rollen passar dig som har ett strukturerat arbetssätt, trivs med att driva utvecklingsarbete och har förmåga att skapa tydlighet i både processer och kommunikation. Du arbetar självständigt, men i nära dialog med verksamheten för att säkerställa att förändringar blir både genomförbara och effektiva.Arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare kommer du bland annat att:
• Kartlägga, analysera och dokumentera befintliga kundserviceflöden
• Identifiera förbättringsområden ur kund-, verksamhets- och systemperspektiv
• Utveckla och föreslå framtida arbetssätt, processer och flöden
• Säkerställa att processer är kundorienterade, effektiva och följer gällande styrning
• Bidra till kravställning, vidareutveckling och införande av systemstöd
• Stödja förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt
• Skriva rutiner och checklistor
• Dokumentera processflöden och visualisera nuläge vs. framtida läge
• Tydliggöra effektiviseringspotential, exempelvis minskat antal arbetstimmar
• Säkerställa dokumenterade leveranser och överlämning till beställare
Du arbetar nära enhetens andra verksamhetsutvecklare, där kollegan har särskilt fokus på systemutveckling.
Om dig
Du är trygg i din erfarenhet och har en professionell och analytisk approach till utvecklingsarbete. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur, kommunikation och förändringsledning.Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på kundserviceflöden eller motsvarande område
• Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt
• Erfarenhet av att leda workshops och arbetsmöten
• Förmåga att kommunicera tydligt med både verksamhet och IT
• Stark dokumentationsförmåga av processer, flöden och rutiner
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco. Vi kommer att lägga stor vikt vid din erfarenhet, din förmåga att leda utvecklingsarbete och din personliga lämplighet. Uppdraget påbörjas 1 mars 2026 och sträcker sig till mars 2027.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marcus Björk - marcus.bjork@adecco.se
För frågor om registrering eller din ansökan, vänligen kontakta Adeccos support:info@adecco.se

Ersättning

Fast lön

Så ansöker du
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Marcus Björk 0736-84 70 36 Jobbnummer
9707520