Senior Verksamhetsutvecklare inom affärsprocesser - Siemens Energy
2026-02-25
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
I rollen blir du en nyckelperson i Business Excellence med ansvar för att driva förbättringsinitiativ, utveckla arbetssätt och stärka organisationens kapacitet. Du arbetar både strategiskt och operativt, med många kontaktytor mot ledning, team och interna kunder, och bidrar aktivt till att omsätta strategi till konkreta och mätbara resultat.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Senior Verksamhetsutvecklare i Business Excellence blir du en drivande kraft i att identifiera, initiera och leda förbättrings- och utvecklingsinitiativ. Ditt arbete omfattar bland annat:
Leda och facilitera förändrings- och förbättringsinitiativ med tydlig effekt
Driva processutveckling och effektivisering av affärsflöden
Stötta organisationen i strategiarbete och implementering av nya arbetssätt
Arbeta med förändringsledning och stärka ledare i transformation
Utveckla metoder, strukturer och arbetssätt för långsiktiga förbättringar
Coacha team och bidra till ökad organisatorisk mognad
Bygga starka partnerskap med interna kunder och samverkanspartnersProfil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling i komplexa organisationer, gärna att du har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom industri, teknik eller projektintensiv verksamhet. Du är van att arbeta nära ledning och har dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsarbete med mätbar effekt.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi ser gärna att du har:
Akademisk utbildning inom exempelvis teknik, industriell ekonomi, management eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av förändringsledning och implementering av nya arbetssätt
God förståelse för affärsprocesser och värdeflöden
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt från initiativ till genomförande
Mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Strukturerad och självgående med stark genomförandeförmåga
Relationsskapande och lyhörd, med förmåga att bygga förtroende på alla nivåer
Förmögen att möta och stötta människor i deras förändringsresa, från ledning till teamnivå
