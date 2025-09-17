Senior UX-designer - Konsultuppdrag med möjlighet till anställning
2025-09-17
Beskrivning
Vi söker en erfaren och kreativ UX-designer som brinner för att skapa användarvänliga och engagerande digitala upplevelser.
Rollen innebär ett konsultuppdrag med hyrköp, vilket betyder att uppdraget från början har målsättningen och möjligheten att leda till anställning hos oss på Jönköping Energi.
Du blir en del av ett dedikerat team som utvecklar och förbättrar bolagets digitala kundgränssnitt med målet att möjliggöra ett hållbart energisystem och en smidig kundresa.
Viktigt: Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med att skicka ditt CV. Se till att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.Dina arbetsuppgifter
Arbeta genom hela UX-designprocessen: research, analys, koncept, prototyper och användartester.
Kartlägga kundresor och flöden för att identifiera förbättringsområden.
Skapa wireframes, prototyper och visuella designlösningar i Figma och Adobe Creative Suite.
Samarbeta nära utvecklare, produktägare och andra intressenter för att säkerställa en konsekvent och användarvänlig upplevelse.
Säkerställa att designen följer WCAG och andra tillgänglighetsstandarder.
Kvalifikationer (skall-krav)
Dokumenterad erfarenhet av UX-design och arbete med digitala kundgränssnitt.
God kunskap i Figma, Adobe XD, Illustrator eller liknande designverktyg.
Förmåga att genomföra användarundersökningar och användartester.
Erfarenhet av att skapa prototyper och interaktiva flöden.
Förståelse för responsiv design och webbstandarder.
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av UI-design och grafisk formgivning.
Kunskap om designsystem och komponentbibliotek.
Erfarenhet av att arbeta i agila team och med utvecklare.
Grundläggande förståelse för frontend-tekniker (HTML, CSS, JavaScript).Anställningsvillkor
Konsultuppdrag med hyrköpsmodell: du blir anställd av oss på Jönköping Energi och uthyrd till kund med möjlighet till fast anställning efter uppdragets slut.
Uppdragsperiod: 1 oktober 2025 - 30 april 2026.
Plats: Göteborg eller Stockholm, på plats (ingen distans).
Omfattning: 100% (40 timmar/vecka).
