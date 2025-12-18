Senior UX Writer till designteam inom bank, försäkring och pension
Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren UX Writer till ett större designteam som arbetar med digitala tjänster och produkter inom bank, försäkring och pension. Uppdraget passar dig som vill vara med tidigt i designprocessen och skapa texter som gör verklig skillnad för användare
Om rollen Som UX Writer arbetar du i agila utvecklingsteam tillsammans med UX/UI-designers, utvecklare och stakeholders. Du ansvarar för att ta fram enkel, tydlig och tillgänglig text för webb och app, alltid med användarens behov i fokus. Du rör dig obehindrat mellan olika produkter och tjänster och gillar att fördjupa dig i komplexa problem för att hitta rätt lösning
Du blir en del av en stor och engagerad designorganisation där kunskapsdelning, feedback och samarbete är en naturlig del av vardagen
Arbetsuppgifter Skriva enkel, koncis och användarvänlig microcopy för webb och app Skriva tillgängliga texter, anpassade för exempelvis skärmläsare Säkerställa att texter följer etablerade riktlinjer och utmana dem när det behövs Arbeta nära designers, utvecklare och andra roller i agila team Sätta dig in i flera olika produkter och tjänster parallellt Analysera och förstå användarbehov och problem på djupet
Vi söker dig som Har gedigen erfarenhet av UX writing på senior nivå Är skicklig på att förklara komplex information på ett pedagogiskt sätt Har god förståelse för UX och interaktionsdesign Vågar ifrågasätta och alltid står på användarnas sida Har förmåga att se helhet och sammanhang i användarupplevelsen Är bekväm med att arbeta i Figma Trivs i agila arbetssätt, gärna med erfarenhet av SAFe Är trygg i att ge och ta feedback Skriver texter som både användare, stakeholders och jurister uppskattar
Praktisk information Omfattning: 60-100 % Period: 19 januari 2026 - 30 juni 2026 Plats: Stockholm Distansarbete: 0 % Språk: Svenska
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com 0795855599 Jobbnummer
9653096