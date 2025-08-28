Senior UX Designer - Konsultuppdrag i Stockholm
Start: ASAP Slut: 28 februari 2026 (med möjlighet till förlängning och utökning av uppdraget) Omfattning: 100% första månaden, därefter 50% Plats: Office first i Stockholm, med viss flexibilitet för fokusarbete
Arbetsuppgifter Kartlägga behov och arbetsprocesser hos centrala och regionala användare Ta fram wireframes, flöden och interaktiva prototyper i Figma Samverka nära med produktägare, utvecklare och verksamheten för att möta affärsbehoven Delta i användartester och iterera design baserat på insikter Dokumentera lösningar för smidig handover till utveckling Säkerställa intuitiva, samarbetsfrämjande och skalbara lösningar
Kravprofil Minst 3-5 års erfarenhet som UX-designer Van att arbeta med digitala gränssnitt och interna processlösningar Förmåga att förstå komplexa behov från flera intressenter och skapa användarvänliga lösningar Erfarenhet av iterativt och tvärfunktionellt arbetssätt
Meriterande Erfarenhet av kampanjhantering, marknadsföring eller planeringssystem Tidigare arbete med samordnings- och effektiviseringslösningar i stora organisationer Design för användargrupper spridda över olika orter och regioner Erfarenhet av Service Design
Verktyg & metoder Figma UX-metodik: användarresor, personas, flöden, prototyper, användartester Grundläggande förståelse för tillgänglighet och designsystem
Ansökan stänger 29/8 kl 12.00.
