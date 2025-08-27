Senior Utvecklare som vill utvecklas, driva projekt och leda andra
2025-08-27
Om rollen
Är du en erfaren utvecklare som inte bara vill koda, utan också ta ansvar för projekt, driva team framåt och inspirera andra?
Vi söker en Senior Utvecklare som har en bred bakgrund, gärna från olika branscher och projekt, och som brinner för att både utveckla tekniska lösningar och människor.
Hos oss får du en nyckelroll där du kombinerar hands-on utveckling med att leda tekniska initiativ, stötta juniora kollegor och bidra till att forma våra kunders framtid.Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Edument är mer än ett konsultbolag - vi är ett kompetenshus som under 15 år har byggt, utbildat och väglett företag inom allt från energi och industri till AI, fintech och SaaS.
Vi hjälper våra kunder att skapa hållbara och skalbara system, samtidigt som vi ständigt investerar i lärande, innovation och entreprenörskap.
Hos oss hittar du en kultur där kunskap delas öppet, idéer välkomnas och där det finns plats för både teknisk spets och ledarskap.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
7+ års erfarenhet inom mjukvaruutveckling
Arbetat i olika branscher och byggt förståelse för hur teknik möter affärsbehov
Förmåga att leda projekt, driva tekniska beslut och ta ansvar för helheten
Intresse för att mentora och stötta kollegor i deras utveckling
God vana vid att samarbeta nära kunder och förstå deras utmaningar
Flexibilitet att jobba ute hos våra kunder om det behövs
Tekniskt tror vi att du har erfarenhet av några av följande:
• NET / C# eller Java / Kotlin
TypeScript / React / Next.js
Molnplattformar och systemarkitektur (Azure, AWS)
CI/CD och DevOps
Erfarenhet av att bygga skalbara lösningar för komplexa system
Men viktigast är din helhetssyn, nyfikenhet och ledarskapsförmåga.
Hos oss får du:
Möjlighet att ta projektledande ansvar i spännande kunduppdrag
Vara en del av ett erfaret team där samarbete och kunskapsdelning står i centrum
Stort inflytande över tekniska val och projektupplägg
Chans att hålla i utbildningar, workshops eller mentorskap för andra utvecklare
Flexibilitet - kontor i centrala Helsingborg och möjlighet till hybridarbete
En långsiktig arbetsmiljö med fokus på både personlig och professionell utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: job@edument.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Senior Utvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edument AB
(org.nr 556801-3550), https://www.edument.se/
Drottninggatan 20, (visa karta
)
252 20 HELSINGBORG Kontakt
HR Manager
Ayham Khalil Ayham@edument.se Jobbnummer
9477553