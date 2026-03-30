Senior Utvecklare/Lösningsarkitekt - Kortutgivning & Banking
Ltimindtree Sverige, Filial Till Ltimindtree Lim / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ltimindtree Sverige, Filial Till Ltimindtree Lim i Stockholm
Vi söker en Senior Utvecklare/Lösningsarkitekt med en stark bakgrund inom kortutgivning och även erfarenhet inom djupare databaskunskap och gärna Python. Djup kunskap inom banksystem, fakturering, BIN, kreditbedömningar, onboarding, autogiro.
Detta är en kritisk roll där du bidrar med djup domänexpertis, vägleder teknisk strategi och hjälper oss att designa och implementera skalbara, säkra och framtidssäkra lösningar inom kortutgivning.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Fungera som senior utvecklare till att börja med, men med förmågan att ta en roll som teknisk ledare för vår kortutgivningsplattform.
Designa och övervaka utvecklingen av skalbara, säkra och regelefterlevande lösningar.
Bidra med praktisk teknisk expertis i både design- och implementationsfaser.
Samarbeta nära med produktägare, utvecklare och externa partners för att alignera affärsmål med tekniska lösningar.
Driva arkitekturbeslut och best practices för kortutgivning, transaktionshantering och relaterade betalflöden.
Säkerställa att lösningar uppfyller PCI DSS, DORA(bankregelverk) mm och andra relevanta standarder och regelverk.
Vara mentor och stötta utvecklingsteamen genom tekniskt ledarskap och kunskapsöverföring.
Kompetenser:
Omfattande erfarenhet av kortutgivning (obligatoriskt)
Förståelse för betalekosystemet (acquiring, processing, clearing, settlement).
Dokumenterad erfarenhet som Tech Lead, Lösningsarkitekt eller Senior Utvecklare i komplexa och affärskritiska miljöer.
Backend (Python)
Utveckla och underhålla Oracle SQL- och PL/SQL-kod eller annat djupare databaskunskap
Underhålla applikationer byggda i FastAPI och Django
Databaser (SQL, erfarenhet av Oracle PL/SQL är en fördel)
Molnbaserad arkitektur (Oracle, AWS, GCP eller Azure)
Containers och orkestrering (Docker, Kubernetes)
Infrastruktur som kod (Terraform, Ansible)
Linux erfarenhet
Kännedom om frontend (React/JavaScript) är ett plus, men rollen är mer inriktad på arkitektur och backend.
Kunskap inom säkerhet, kryptering och compliance-ramverk relevanta för betalningar och kortutgivning.
Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att engagera både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Ett konsultmindset: självgående, lösningsorienterad och van att arbeta med hög grad av självständighet.
Strategisk och analytisk tänkare med stark problemlösningsförmåga.
Bekväm i snabbt föränderliga miljöer med hög komplexitet.
Samarbetsinriktad och stöttande ledare som kan inspirera och vägleda tekniska team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ltimindtree Sverige, Filial Till Ltimindtree Lim
(org.nr 516404-0668), https://ltm.com Arbetsplats
Ltimindtree Sverige Filial Till Ltimindtree Lim Jobbnummer
9828943