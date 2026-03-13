Senior utvecklare - bygg robusta system för Sveriges transportinfrastruktur
Vill du arbeta med system som måste fungera - på riktigt? Hos Trafikverket utvecklar vi teknik som hanterar stora datamängder, komplexa integrationer och samhällskritisk information. Nu söker vi seniora systemutvecklare som vill vara med och bygga och vidareutveckla lösningar som används för att planera, analysera och styra Sveriges transportinfrastruktur. Här får du arbeta nära arkitektur, integrationer och skalbara system - tillsammans med ett team som värdesätter tekniskt djup, samarbete och kvalitet.
Som senior utvecklare hos oss arbetar du genom hela utvecklingskedjan - från kravanalys och lösningsdesign till implementation och vidareutveckling. Du kommer att vara en viktig röst i tekniska diskussioner och bidra till att våra system är skalbara, robusta och långsiktigt hållbara. Arbetet sker i ett team där utvecklare, arkitekter och verksamhet samarbetar nära för att lösa komplexa tekniska utmaningar.
I rollen kommer du bland annat att:
analysera krav och omsätta dem till tekniska lösningar
designa och implementera nya funktioner
utveckla och vidareutveckla backend och frontend
arbeta med systemintegrationer mellan olika säkerhetsdomäner
bidra till arkitektur och tekniska vägval
utveckla system som hanterar stora datamängder och höga krav på tillgänglighet
Här finns möjlighet att både fördjupa dig tekniskt och påverka hur våra lösningar byggs framåt. Vi arbetar så klart kontinuerligt med att förbättra våra lösningar och uppskattar utvecklare som vill bidra till tekniska förbättringar och nya arbetssätt.
Jag som blir din chef heter Henrik Markkanen. Jag tror på att samla skickliga människor och ge dem rätt förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb. Hos mig får du stort förtroende, möjlighet att påverka tekniska vägval och ett team där kunskapsdelning och samarbete är en självklar del av vardagen. Mitt mål är att skapa en miljö där vi utvecklar bra lösningar tillsammans och där det är både utvecklande och roligt att arbeta.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stark teknisk grund och erfarenhet av att utveckla moderna och skalbara system. Du trivs i en miljö där du får kombinera tekniskt djup med samarbete och problemlösning.
Du är analytisk, strukturerad och har förmågan att se helheten i komplexa system. Samtidigt är du en lagspelare som gärna delar kunskap och bidrar till teamets utveckling. Vi tror också att du sannolikt har en akademisk examen inom IT eller motsvarande teknisk bakgrund.
Vi söker dig som i närtid
har minst 5 års erfarenhet av utveckling i C#
har arbetat flera år med att bygga skalbara system
har erfarenhet av systemintegrationer
har erfarenhet av React, Angular och GraphQL
har goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du även har arbetat med:
Datex II
TAF/TAP
Elastic
