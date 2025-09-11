Senior utredare och konsult inom offentlig sektor I Assurance | Malmö
2025-09-11
Vill du vara med och utveckla offentlig sektor i Sverige som rådgivare och utredare?
Här på EY får du chansen att skapa en exceptionell upplevelse. Våra uppdragsgivare är förtroendevalda revisorer, kommun- och förvaltningsledningar, verkställande ledningar i kommunala bolag samt statliga myndigheter.
Möjligheten
Vi erbjuder dig den senaste teknologin, omger dig med högpresterande kollegor och tillhandahåller den mångsidiga och inkluderande kultur som krävs för att du ska kunna upptäcka din fulla potential. Genom våra coachnings- och utbildningsprogram kommer du att utveckla de färdigheter som behövs för att förbli relevant både idag och i framtiden - samtidigt som du bygger ett nätverk av kollegor, mentorer och ledare som kommer att stödja dig på din resa, både inom EY och utanför.
Ansvarsområden
Som senior utredare medverkar du som sakkunnigt biträde och uppdragsledare i vårt arbete med revision av kommuner och kommunala bolag. Du projektleder fördjupade granskningar av styrnings- och verksamhetsprocesser, och samverkar med specialister. Som rådgivande konsult gör du utredningar, genomlysningar och verksamhetsanalyser inom samtliga offentliga verksamheter, både på kommunal och statlig nivå.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Relevant universitets-/högskoleutbildning.
5+ års erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning som chef, kvalificerad utredare, controller, verksamhetsrevisor, utvecklingsledare eller liknande.
Van att strukturerat och metodiskt sammanställa och analysera stora mängder information till en helhet.
Flytande i svenska och engelska (tal och skrift).
Vad vi erbjuder:
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Bredda dina perspektiv genom att arbeta i högintegrerade team och samarbeta med personer från olika bakgrunder - både professionellt och kulturellt.
Ta fram det bästa i dig själv genom att kontinuerligt investera i ditt personliga välbefinnande och din karriärutveckling.
Utveckla ditt eget personliga värde och hjälp oss skapa ett positivt inflytande på våra team, verksamhet, kunder och samhället i helhet.
Placering vid något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö med start omgående.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Vänligen skicka in din ansökan senast den 31 Oktober 2025. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Johan Perols på Johan.Perols@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.
