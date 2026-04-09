Senior utredare med inriktning hedersrelaterat våld och förtyck
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet.
Från och med den 1 januari 2026 tog Jämställdhetsmyndigheten över det nationella ansvaret för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH), som tidigare låg hos Länsstyrelsen Östergötland. Just nu pågår ett arbete med att bygga upp en ny verksamhet inom myndigheten, där vi skapar en långsiktig och hållbar struktur och organisation för området.
Vi söker nu en eller flera seniora utredare med inriktning hedersrelaterat våld och förtryck! Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Som senior utredare har du en strategisk roll i myndighetens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Du bidrar med fördjupad sakkunskap och leder komplexa uppdrag i enlighet med myndighetens instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag. Rollen innebär att självständigt driva utveckling på nationell nivå. Du fungerar som stöd för kollegor, samtidigt som du företräder myndigheten i strategiska sammanhang och i samverkan med externa aktörer.
Du kommer att vara en del av en uppbyggnads- och utvecklingsfas inom området där strukturer, arbetssätt och samarbeten fortfarande formas. Det här ställer krav på att du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en miljö under förändring.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och samordna uppdrag på nationell nivå inom hedersrelaterat våld och förtryck.
• Utveckla, kvalitetssäkra och följa upp metoder, processer och arbetssätt inom området.
• Genomföra och sammanställa analyser, kunskapsöversikter och utvärderingar.
• Stödja kommuner och regioner i utveckling, implementering och uppföljning av arbetssätt.
• Initiera och driva kunskapsspridning, utbildningsinsatser och nationella samverkansformer.
• Ge kvalificerat expertstöd samt rådgivning till externa aktörer.
• Företräda myndigheten i nationella och internationella forum.
• Delta i internationella möten och samarbeten.
• Sammanställa och skriva rapporter, analyser, remissvar och regeringsuppdrag.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav;
• Akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap, sociologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av att ha arbetat inom området hedersrelaterat våld och förtryck gentemot målgruppen inom offentlig verksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt, utbildning eller uppdrag.
• Djup och bred sakkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.
• Mycket god kunskap om hur arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck bedrivs på olika nivåer i samhället.
• Mycket god kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer eller våld mot barn och unga.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt, samt god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
• Flerårig erfarenhet av arbete från statlig myndighet med ansvar för arbete kopplat till våld och förtryck.
• Flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning i ärenden kopplade till exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck.
• Erfarenhet av att företräda en organisation i nationella eller internationella sammanhang.
• God kunskap om svensk jämställdhetspolitik.
• Språkkunskaper i annat språk än engelska.
• Erfarenhet av att skriva rapporter.
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Som person är du omdömesgill med mycket god analytisk förmåga och förmåga att hantera komplexa frågor i en föränderlig kontext. Du är kvalitets- och förbättringsdriven, trygg i att leda processer och kan fungera som mentor och stöd för andra. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, både muntligt och skriftligt, och har en god förmåga att bygga relationer. Du har mycket god samarbetsförmåga, samtidigt som du kan ta ansvar för att självständigt driva och avsluta uppdrag. Eftersom rollen innebär nationell och internationell samverkan är du van vid att skapa förtroendefulla kontakter med olika aktörer och målgrupper.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Resor i tjänsterna kan förekomma.
Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel viss möjlighet att arbeta upp till 60 procent på distans, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2026.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Mikael Thörn enhetschef, 031-392 90 26. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Emma Nilsson HR-generalist, 031-12 28 44. Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och ST Beatrice Löfström 031-392 91 04.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jämställdhetsmyndigheten
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
Vikingsgatan 3
)
411 04 GÖTEBORG
HR-generalist
Emma Nilsson emma.nilsson@jamstalldhetsmyndigheten.se
