Senior utredare med inriktning hedersrelaterat våld & förtryck
Jämställdhetsmyndigheten / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-19
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet, vilket innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.
Från och med den 1 januari 2026 tar Jämställdhetsmyndigheten över det nationella ansvaret för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH), som i dag ligger hos Länsstyrelsen Östergötland. Just nu pågår ett arbete med att bygga upp en ny verksamhet inom myndigheten, där vi skapar en långsiktig och hållbar struktur och organisation för området.
Vi söker nu en eller flera seniora utredare med inriktning hedersrelaterat våld och förtryck.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga medel erhålles.
Som senior utredare har du en strategisk roll i myndighetens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Du bidrar med fördjupad sakkunskap och leder komplexa uppdrag i enlighet med myndighetens instruktion, regleringsbrev och aktuella regeringsuppdrag. Rollen innebär att självständigt driva utveckling på nationell nivå, omsätta kunskap till praktisk nytta för regeringen, myndigheter och yrkesverksamma samt utveckla långsiktiga arbetssätt och samarbeten. Du fungerar som mentor och kvalitetsstöd för kollegor, samtidigt som du företräder myndigheten i strategiska sammanhang och i dialog med externa aktörer.
I samband med att Jämställdhetsmyndigheten tar över det nationella ansvaret för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer du att vara en del av en uppbyggnads- och utvecklingsfas där strukturer, arbetssätt och samarbeten fortfarande formas. Det här ställer krav på att du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en miljö där inte alla förutsättningar är färdigställda från start.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och samordna projekt på nationell nivå inom hedersrelaterat våld och förtryck, från planering till genomförande och uppföljning.
Utveckla och kvalitetssäkra metoder, processer och arbetssätt inom området.
Genomföra och sammanställa analyser, kunskapsöversikter och utvärderingar med praktiskt användbara rekommendationer.
Stödja kommuner och regioner i utveckling, implementering och uppföljning av arbetssätt genom rådgivning och processtöd.
Initiera och driva kunskapsspridning, utbildningsinsatser och nationella samverkansformer.
Ge kvalificerat expert- och mentorsstöd internt samt rådgivning till externa aktörer, inklusive kommuner och regioner.
Företräda myndigheten i nationella och internationella forum samt bidra i regeringsuppdrag och kunskapsprodukter.
Delta i internationella möten och samarbeten, exempelvis inom EU eller i dialog med andra expertmyndigheter.
Sammanställa och skriva rapporter, analyser, remissvar, regeringsuppdrag och andra kunskapsprodukter.
