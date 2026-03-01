Senior utredare inom hållbar mobilitet och näringslivstransporter
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior konsult med utrednings- och analyskompetens för ett uppdrag inom hållbar mobilitet i stadsmiljö, med särskilt fokus på näringslivets behov av person- och godstransporter. Uppdraget syftar till att ta fram ett samlat kunskapsunderlag som stärker beställarens förståelse för nuläge, utvecklingsbehov och klimatpåverkan, samt ger stöd för strategiska prioriteringar och klimatstrategiskt arbete. Arbetet innefattar även omvärldsbevakning, jämförelser med andra städer och att ta stöd i relevant forskning för realistiska framtidsspaningar.
ArbetsuppgifterGenomföra behovsanalyser av näringslivets person- och godstransporter, inklusive godslogistik samt personal- och kundresor
Analysera nuläge, utvecklingsbehov och klimatpåverkan kopplat till näringslivets mobilitet
Identifiera relevanta näringslivssegment och belysa skillnader mellan exempelvis industri, tjänsteföretag och cityhandel
Ta fram kunskapsunderlag som stöd för strategiska prioriteringar inom hållbar mobilitet och klimatarbete
Genomföra intervjuer som metod för insamling av relevant information
Utföra omvärldsbevakning och jämförelser med andra städer
Ta stöd i forskning och omvärldsanalys för att formulera genomförbara inriktningar för fortsatt arbete
KravSenior kompetens med kunskap och erfarenhet av mobilitet och trafik för både gods och persontransporter
Senior kompetens med kunskap och förståelse för företagen och näringslivets behov
En uppdragsansvarig konsult ska ha 10 års erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av utredning, analys och utvärdering
Dokumenterad fackkunskap inom område relevant för hållbar stadsutveckling
God kännedom om trender, utmaningar och möjligheter inom hållbar stadsutveckling på såväl nationell som internationell nivå
Minst 2 referensuppdrag där uppdragsansvarig konsult har varit delaktig
MeriterandeErfarenhet av analyser kopplat till stadsplanering och stadsbyggnad
Erfarenhet av behovskartläggningar och tekniska utredningar
Erfarenhet av omvärldsbevakning
Erfarenhet av processledning, workshops och kompetenshöjande insatser
