Senior upphandlare med erfarenhet av IT-upphandling
Pensionsmyndigheten / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Stockholm
, Botkyrka
, Gävle
, Gotland
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Ingress
Har du stor erfarenhet av inköpsarbete och tycker det är roligt med upphandling inom IT? Då är du rätt person för oss!
Pensionsmyndighetens inköpsfunktion består av fyra upphandlare inom avdelningen för myndighetsstyrning och stöd samt tre IT-inköpare placerade på IT-avdelningen. Det pågår stora och spännande initiativ inom IT på Pensionsmyndigheten och därav behöver vi förstärka vår inköpsfunktion med kunnig upphandlingskompetens inom området. Vi söker en senior upphandlare med mångårig erfarenhet av upphandling främst inom IT.
Om jobbet
Som upphandlare kommer du att ingå i Inköps-, fastighets- och arkivenheten. Inköpsfunktionen driver och genomför upphandlingar och avrop i nära samarbete med beställare och kravställare inom olika sakområden samt bistår i inköpsfrågor. Majoriteten av våra inköp avser tjänster. Upphandlingar och avrop utan IT ingår även i rollen, men det mesta vi köper har en IT- koppling.
Som upphandlare har du en viktig roll i att leda verksamheten igenom inköpsprocessen och leverera bra lösningar.
Du kommer att genomföra upphandlingar och avrop av varierande omfattning och komplexitet samt göra verksamhetsanalyser inför inköp. Utöver det ger du verksamheten stöd i inköpsfrågor samt arbetar med leverantörssamverkan och avtalsuppföljning. Du är även delaktig i det löpande arbetet med verksamhetsutveckling inom inköp.
Jag som kommer bli din chef heter Anna Drougge. Min enhet Inköps-, fastighets- och arkivenheten består förutom inköpsfunktionen även av arkiv, registratur och lokaler. Trots väldigt olika arbetsuppgifter är det ett mycket sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-04-09Profil
Som person har du en mycket god kommunikativ förmåga. Arbetet kräver en mycket god skriftlig förmåga och förmåga att kunna formulera sig målgruppsanpassat. Du arbetar bra med komplexa frågor och med problemlösning. Genom att bjuda in till en öppen dialog säkerställer du att verksamhetens förutsättningar och behov fångas och omsätts till konkreta krav.
Du är initiativtagande, kvalitetsorienterad och strukturerad. Du trivs med att variera mellan enskilt arbete och arbete i grupp. Då du kommer att arbeta med många av myndighetens funktioner är det viktigt att du är samarbetsorienterad och kan bygga goda relationer. För oss är det viktigt att du har ett prestigelöst förhållningssätt som främjar samarbete, goda resultat och trivsel i gruppen.
Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap eller motsvarande, alternativt yrkeshögskoleutbildning inom upphandling/inköp. Arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig kan även godkännas.
minst sju års erfarenhet av att genomföra IT- upphandlingar av olika omfattning och komplexitet.
erfarenhet av konsult- och/eller tjänsteupphandlingar,
goda kunskaper om LOU, samt
kan uttrycka sig mycket väl på svenska, både skriftligt och muntligt,
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av upphandlingsverktyg (vi använder e-Avrop).
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. I stället för att be om personligt brev, vill vi att du svarar på några frågor samt i ansökan bifogar två upphandlingsunderlag inom IT du har ansvarat för (upphandling över tröskelvärdet).
Frågor:
• Varför söker du det här jobbet hos oss på Pensionsmyndigheten?
• Hur många år har du arbetat med upphandling (enligt LOU) och var?
• Hur länge har du jobbat med IT- upphandling? Beskriv kort ett par upphandlingar inom IT- området som du har ansvarat för.
• Vad tror du att du kan bidra med hos oss?
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 483 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 563 911 000 fondbyten och skickar ut 8,4 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
"Så ansöker du"
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Anna Drougge anna.drougge@pensionsmyndigheten.se 46104542514
9845358