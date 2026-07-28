Senior upphandlare med erfarenhet av IT-upphandling
Pensionsmyndigheten / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-28
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Ingress
Vill du arbeta på en spännande myndighet där du får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag – tillsammans med de bästa kollegorna? Har du lång erfarenhet av offentlig upphandling och trivs med att driva komplexa upphandlingar samtidigt som du utvecklar arbetssätt och skapar värde för verksamheten? Då kan det här jobbet vara för dig!
Pensionsmyndigheten står inför flera spännande utvecklingsinitiativ och söker nu en senior upphandlare som vill stärka vår inköpsfunktion. Hos oss får du arbeta med upphandling tillsammans med härliga kollegor i en prestigelös och välkomnande arbetsmiljö. Rollen är en ersättningsrekrytering för en av våra upphandlare som lämnar myndigheten efter 20 år.
Vårt kontor ligger i historiskt vackra lokaler centralt i Hornstull med närhet till restauranger, affärer, tunnelbana, utomhusbad och grönområden.
Om jobbet
Som upphandlare tillhör du Inköps-, fastighets- och arkivenheten. Inköpsfunktionen består av fyra upphandlare som arbetar nära myndighetens verksamheter genom hela inköpsprocessen. På it-avdelningen finns även tre it-inköpare som vi har ett nära samarbete med. Dessa gör avrop från ramavtal men inte upphandlingar.
Du leder och genomför upphandlingar och avrop i nära dialog med beställare och kravställare. Våra upphandlingar varierar i omfattning och komplexitet, och en stor del av våra inköp avser tjänster med it-koppling, varför erfarenhet av it- upphandling är viktig. Rollen innehåller både strategiskt och operativt arbete där du får använda din erfarenhet för att skapa affärsmässiga och hållbara lösningar.
I rollen kommer du bland annat att:
planera och genomföra upphandlingar och avrop enligt LOU
genomföra behovs- och verksamhetsanalyser inför inköp
ge kvalificerat stöd och rådgivning i inköpsfrågor
arbeta med leverantörsdialog, avtalsuppföljning och avtalsförvaltning
bidra till utvecklingen av myndighetens inköpsarbete och arbetssätt.
Jag som blir din chef heter Anna Drougge. Jag ansvarar för Inköps-, fastighets- och arkivenheten som, utöver inköpsfunktionen, består av arkiv och lokaler. Trots våra olika ansvarsområden är vi ett sammansvetsat team som trivs väldigt bra tillsammans.Publiceringsdatum2026-07-28Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av offentlig upphandling och som känner dig trygg i att leda upphandlingsprocesser – från behovs- och verksamhetsanalys till genomförande, avtal och uppföljning. Du är analytisk och lösningsorienterad. Du är van att bygga goda relationer, du kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt, och har lätt för att anpassa ditt budskap till olika målgrupper.
Som person är du initiativtagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du arbetar självständigt men uppskattar också att samarbeta med andra. Eftersom du kommer att ha många kontaktytor inom myndigheten är det viktigt att du är lyhörd, prestigelös och har ett konsultativt arbetssätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
Ska-krav:
akademisk examen inom exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap eller motsvarande, alternativt yrkeshögskoleutbildning inom upphandling eller inköp. Motsvarande arbetslivserfarenhet kan bedömas som likvärdig.
minst sju års erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU.
gedigen erfarenhet av att genomföra komplexa upphandlingar.
erfarenhet av upphandlingar med it-koppling
gedigen erfarenhet av konsult- och tjänsteupphandlingar.
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
erfarenhet av upphandlingsverktyg.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 483 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 563 911 000 fondbyten och skickar ut 8,4 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
#LI-HYBRID
#VårtJobbBerörAlla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Pensionsmyndigheten Kontakt
Linda Modin, Saco-s 010-4543336 Jobbnummer
10013898