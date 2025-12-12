Senior uppdragsledare till komplext förändringsuppdrag inom HR/IT

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-12


Publiceringsdatum
2025-12-12

Beskrivning
Vi söker en senior uppdragsledare till ett omfattande och verksamhetskritiskt uppdrag inom schema- och lönehantering. Uppdraget är kopplat till ett nyligen implementerat systemstöd för lön och schema, vilket innebär förändrade arbetssätt, processer och ansvarsfördelning.
I rollen leder du ett komplext uppdrag med fokus på organisation, processer och styrning kopplat till schemahantering och löneutbetalning. Du har ett helhetsansvar och samverkar med arbetsgrupp, styrgrupp och övriga intressenter.

Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera uppdraget kring organisation och arbetssätt för schema- och arbetstidsplanering

Säkerställa tydliga roller, ansvar och arbetsflöden kopplat till schemahantering

Ansvara för framtagande och implementering av styrande och stödjande dokument

Vara föredragande i styrgrupp samt ha löpande dialog med relevanta intressenter

Säkerställa optimal bemanning i linje med lagar, regler och verksamhetens behov

Ta fram stödmaterial för chefer, exempelvis för beräkning av resurs- och bemanningsbehov

Säkerställa att schema- och löneprocesser fungerar effektivt och korrekt i praktiken

KvalifikationerSkall-krav (måste tydligt framgå i CV)
Erfarenhet av att implementera schema- och lönesystemet Heroma i statlig myndighet, där oregelbunden arbetstid förekommer

Erfarenhet av att införa organisation, roller och ansvar för schemahantering

Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag med helhetsansvar för styrning, uppföljning och rapportering

Mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt

Mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt

Mycket god förståelse för schema- och löneprocesser, HR-processer och lönetjänster

Mycket god förmåga att tala och skriva svenska obehindrat

Svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsklassning)

Bör-krav
Erfarenhet av förändringsledning

Erfarenhet av organisationsutveckling

Erfarenhet av organisationsförändringar kopplade till schemahantering

Erfarenhet av informationssäkerhet inom stat, kommun, region eller större organisation (>100 anställda)

Anställningsvillkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag

Du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Omfattning: 100 %

Placeringsort: Stockholm, arbete sker huvudsakligen på plats 5 dagar/vecka. Viss möjlighet till distansarbete i samråd med uppdragsgivaren

Startdatum: 2026-02-09

Kunden kräver säkerhetsklassning: Uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsklassning är genomförd

Så ansöker du
Det är mycket viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Vi arbetar löpande med presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@qsverige.se
0708233900

Jobbnummer
9642015

