Senior uppdragsledare till komplext förändringsuppdrag inom HR/IT
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-12
Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning
Vi söker en senior uppdragsledare till ett omfattande och verksamhetskritiskt uppdrag inom schema- och lönehantering. Uppdraget är kopplat till ett nyligen implementerat systemstöd för lön och schema, vilket innebär förändrade arbetssätt, processer och ansvarsfördelning.
I rollen leder du ett komplext uppdrag med fokus på organisation, processer och styrning kopplat till schemahantering och löneutbetalning. Du har ett helhetsansvar och samverkar med arbetsgrupp, styrgrupp och övriga intressenter.Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera uppdraget kring organisation och arbetssätt för schema- och arbetstidsplanering
Säkerställa tydliga roller, ansvar och arbetsflöden kopplat till schemahantering
Ansvara för framtagande och implementering av styrande och stödjande dokument
Vara föredragande i styrgrupp samt ha löpande dialog med relevanta intressenter
Säkerställa optimal bemanning i linje med lagar, regler och verksamhetens behov
Ta fram stödmaterial för chefer, exempelvis för beräkning av resurs- och bemanningsbehov
Säkerställa att schema- och löneprocesser fungerar effektivt och korrekt i praktiken
KvalifikationerSkall-krav (måste tydligt framgå i CV)
Erfarenhet av att implementera schema- och lönesystemet Heroma i statlig myndighet, där oregelbunden arbetstid förekommer
Erfarenhet av att införa organisation, roller och ansvar för schemahantering
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag med helhetsansvar för styrning, uppföljning och rapportering
Mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt
Mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt
Mycket god förståelse för schema- och löneprocesser, HR-processer och lönetjänster
Mycket god förmåga att tala och skriva svenska obehindrat
Svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsklassning)
Bör-krav
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet av organisationsutveckling
Erfarenhet av organisationsförändringar kopplade till schemahantering
Erfarenhet av informationssäkerhet inom stat, kommun, region eller större organisation (>100 anställda)Anställningsvillkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Stockholm, arbete sker huvudsakligen på plats 5 dagar/vecka. Viss möjlighet till distansarbete i samråd med uppdragsgivaren
Startdatum: 2026-02-09
Kunden kräver säkerhetsklassning: Uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsklassning är genomfördSå ansöker du
Det är mycket viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Vi arbetar löpande med presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
