Senior Uppdragsledare IT & Elmarknad (Samhällskritisk verksamhet)
2026-05-04
Vill du arbeta i en central roll där teknik, verksamhet och samhällsnytta möts? Vi söker nu en erfaren uppdragsledare till ett långsiktigt uppdrag inom elmarknad och kraftsystem.
Om uppdraget
Svenska kraftnät befinner sig i en expansiv fas där elmarknaden och kraftsystemet utvecklas i takt med energiomställningen. I denna roll får du arbeta nära verksamhet och IT med att driva krav, koordinera initiativ och leda utveckling av systemstöd som är avgörande för Sveriges elförsörjning.
Du kommer att tillhöra en tvärfunktionell miljö där samarbete sker både internt och internationellt, med kopplingar till nordiska och europeiska aktörer.

Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera projekt och initiativ med koppling till IT och verksamhet
Samla in, analysera och formulera krav på IT- och beslutsstöd
Driva utveckling och förändringar i systemstöd kopplat till elmarknad och balansering
Ansvara för framtagning och utvärdering av lösningsförslag
Säkerställa framdrift genom tydlig kommunikation och koordinering mellan intressenter
Genomföra intressentanalyser och bidra till strategiska beslut
Samverka med arkitekter, utvecklare och verksamhetsspecialister
Delta i internationella forum och samarbeten
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av projektledning inom IT och verksamhetsutveckling
Stark kompetens inom kravhantering och kravanalys
Erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer med många integrationer
Förståelse för systemutveckling och tekniska lösningar
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt mellan verksamhet och IT
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta mot flera intressenter
Meriterande
Erfarenhet från elmarknad, energisektor eller samhällskritisk verksamhet
Erfarenhet av arbete i regulatoriskt styrda miljöer
Erfarenhet av internationella samarbeten
Uppdragsinformation
Start: augusti 2026
Omfattning: 100%
Plats: Sundbyberg (upp till 50% distans möjligt)
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
