Senior Uppdragsledare inom Fordonsteknik Södertälje!
Om rollen
Är du redo att ta ledningen när det gäller att säkra kvalitet, säkerhet och innovation inom fordonsutveckling? Som Assignment Manager inom complete vehicle testing blir du spindeln i nätet för ett team som hanterar en fordonsflotta i både interna tester och på allmän väg.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Leda och koordinera när avvikelser uppstår från informationsinsamling till analys.
Samla rätt stakeholders för effektiva beslut.
Driva root cause-analyser och kortsiktiga åtgärder, särskilt vid säkerhetskritiska frågor.
Initiera utredningar för nya introduktioner och bidra med förbättringar för teamet.
Säkerställa snabb återkoppling från olika arbetsströmmar för att hålla projekten på rätt spår.
Vem är du?
Vi söker en nyfiken och social ledare som trivs i en varierad vardag där teknik, analys och samarbete går hand i hand.
Kravprofil: Kunskap om fordonsarkitektur och komponenter. Förståelse för mekanik, mekatronik & mjukvara. M.Sc. inom teknik eller motsvarande erfarenhet. Stark kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt i engelska, medan språkkunskaper i svenska och mandarin är meriterande Analytisk men pragmatisk, du vet när "good enough" är tillräckligt. Hands-on och inte rädd att kavla upp ärmarna.
Meriterande: Erfarenhet av root cause-analyser. C/CE körkort. Van att arbeta i säkerhetskritiska miljöer.
Vi erbjuder
En roll där du får stor påverkan på framtidens mobilitet.
Möjligheten att jobba nära både teknik och människor.
En dynamisk miljö där du kan utveckla både din tekniska bredd och ledarförmåga.
Praktiska detaljer:
Plats: Södertälje Omfattning: Heltid 100% Uppdragsperiod: 2025-10-01 till 2026-09-04
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en nyckelperson i utvecklingen av framtidens fordon? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
