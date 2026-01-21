Senior Trafikutvecklingsansvarig till AO Buss Skånetrafiken i Hässleholm
Region Skåne, Skånetrafiken / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
2026-01-21
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånetrafiken i Hässleholm
, Kristianstad
, Lund
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi har bestämt oss för att bli bäst i världen på kollektivtrafik genom att sätta våra kunder i fokus. Nu söker vi dig som vill vara med oss på denna resa!
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
På Skånetrafiken är vi cirka 430 engagerade medarbetare. Affärsområde (AO) Buss med våra 30 medarbetare ansvarar för busstrafiken i Skåne med en årlig budget på knappt 3 miljarder. Samtlig trafik är upphandlad och körs av olika trafikföretag på entreprenad.
Enhet Trafik är en av tre enheter inom affärsområde Buss. Huvuduppdraget för enheten är att genom samverkan ansvara för attraktiva linjenät, trafikplaner och tidtabeller enligt Skånetrafikens strategier och mål. Enheten säkerställer drift och underhåll för busshållplatser samt planerade och planerade avvikelser. Hos oss kommer du att arbeta i en organisation med stark framåtanda och framtidstro samt ett stort fokus på mål och resultat.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
I rollen som senior trafikutvecklingsansvarig har du ett utökat ansvar att leda och utveckla affärsområdets trafik på en strategisk nivå. I rollen ansvarar du för att, i nära samarbete med interna parter, kommuner, Trafikverket och trafikföretag, säkerställa ändamålsenliga, attraktiva och effektiva linjenät, trafikplaner och tidtabeller som ökar Skånetrafikens marknadsandel. Du fungerar som rådgivande resurs vid komplexa frågeställningar och säkerställer att teamet har rätt förutsättningar för att lyckas. Rollen innebär ledarskap, långsiktig trafikutveckling samt att driva arbetet med planering, samordning och kvalitetssäkring av trafiklösningar enligt krav och mål.
Därtill arbetar du bland annat med att:
• Coacha och samordna trafikutvecklingsansvariga och bidra till kompetensutveckling av kollegor.
• Ansvara för tidtabells- och trafikplanearbetet, inklusive planerade avvikelser inom definierat område.
• Säkerställa att trafikföretagen fullföljer sin del av avtalet kopplat till trafikplanering.
• Ansvara för tidtabellsdata och underlag för kundinformation via trafikföretagen.
• Säkerställa kvalitet, kundnytta och kostnadseffektivitet i trafikomläggningar, evenemangstrafik och förstärkningstrafik.
• Driva utveckling av strategiska initiativ inom enhet Trafik.
• Aktivt bidra till enhetens och avdelningens utveckling.
Vårt nya moderna huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne. Till Hässleholm reser du enkelt med tåg på 20 minuter från Kristianstad, 30 minuter från Älmhult, 30 minuter från Lund, 45 minuter från Malmö och en timme från Helsingborg. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- och/eller universitetsutbildning inom samhällsplanering, logistik, ekonomi eller erfarenhet förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl både i tal som skrift. Det är en förutsättning att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med trafik och du har ledarerfarenhet med en förmåga att coacha och utveckla team. Vi ser även att du har en dokumenterad erfarenhet av att samordna och koordinera aktiviteter.
Det är meriterande om du har erfarenheten av liknande arbete inom kollektivtrafik där du drivit och ansvarat för utvecklingsarbete med fokus på kundnytta. Vi ser gärna att du har erfarenhet som projektledare, processledare eller liknande, och har du tillika utbildning inom process- och/eller projektledning är det meriterande. Dessutom ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person är du är prestigelös och har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. För att trivas hos oss behöver du vara bekväm i att självständigt driva givna uppdrag men också trivas med att arbeta i team. Du drivs av att både utveckla verksamhet och kollegor och trivs i en ledande roll där du får arbeta med komplexa frågor. Du har många olika kontaktytor och samarbetspartners internt såväl som externt, varför vi värdesätter att du är lyhörd, pedagogisk samt en god relationsbyggare. För att vara en god kravställare med ett affärsmässigt och kundorienterat förhållningssätt ser vi att du är genuint engagerad och intresserad inom ditt område samt har förståelse för samt förmåga att se till helhet utifrån Skånetrafikens planer och verksamhetsinriktning. Att du är noggrann, strategisk samt har god kommunikativ förmåga är andra egenskaper vi ser som värdeskapande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du är en god ambassadör för våra värderingar, välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299967". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånetrafiken Kontakt
Elin Åkesson, Rekryterare, För frågor gällande r elin.akesson@skane.se 046 - 275 28 51 Jobbnummer
9697793