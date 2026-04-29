Senior Trafikledare - få logistiken att flyta varje dag
Vill du ha en nyckelroll där du styr, optimerar och löser utmaningar i realtid? Hos Halmstad Delivery blir du navet i verksamheten - med ansvar för att säkerställa effektiva leveranser, nöjda kunder och ett team som fungerar i varje led. Här får du en spännande roll med högt tempo och stora kontaktytor.
Om rollen
Som trafikledare hos Halmstad Delivery har du en central och operativ roll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att planera, koordinera och följa upp transportuppdrag med fokus på effektivitet, leveransprecision och kundnöjdhet.
Du arbetar nära chaufförer, kunder och samarbetspartners och säkerställer att rätt resurser används på rätt plats vid rätt tidpunkt. Rollen innebär ett högt tempo där du kontinuerligt prioriterar, löser avvikelser och fattar snabba beslut för att hålla flödet igång.
Utöver den dagliga driften är du med och bidrar till att utveckla och förbättra arbetssätt, rutter och processer - med målet att skapa en ännu mer effektiv och skalbar logistikverksamhet.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
I rollen som trafikledare ansvarar du för att planera, leda och optimera de dagliga transportuppdragen med fokus på effektivitet och hög leveransprecision. Du koordinerar chaufförer, fordon och rutter för att säkerställa ett stabilt och välfungerande flöde i verksamheten.
Arbetet innebär att du löpande hanterar avvikelser och fattar snabba beslut för att minimera störningar i leveranserna. Du har en kontinuerlig dialog med både chaufförer och kunder, där du säkerställer tydlig kommunikation och en hög servicegrad.
Vidare följer du upp leveranser och arbetar aktivt med att identifiera förbättringsområden i transportflöden. Rollen innefattar även administrativa uppgifter i transportledningssystem, där du ansvarar för att dokumentation och hantering sker korrekt.ProfilKvalifikationer
Har erfarenhet av trafikledning, transportplanering eller liknande operativ logistikroll
Har dokumenterad förmåga att planera och prioritera i en dynamisk miljö med högt tempo
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Är van att arbeta i transportledningssystem och har god generell IT-vana
Har erfarenhet av att hantera avvikelser och fatta beslut i realtid
Har god förståelse för logistikflöden, resursplanering och leveransprecision
Meriterande:
Erfarenhet från distributionsverksamhet
Kunskap om lagar och regler inom transport (t.ex. kör- och vilotider)
Erfarenhet av att optimera rutter och effektivisera transportflöden
Erfarenhet av kundkontakt i operativ miljö
Eftergymnasial utbildning inom logistik eller transportledningDina personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad - du kan snabbt skapa ordning i komplexa situationer
Stresstålig och beslutsmässig - du agerar snabbt och tryggt när något oväntat händer
Kommunikativ och tydlig - du bygger förtroende med både chaufförer och kunder
Ansvarstagande och driven - du tar ägandeskap för att arbetet blir gjort och håller hög kvalitet
Samarbetsorienterad - du bidrar till ett fungerande team och en positiv arbetsmiljö
Om Halmstads Delivery
Vi är mer än bara ett logistikföretag - vi är Team Delivery.
I över 30 år har vi sett till att allt från paket till pallgods kommer fram i tid, varje dag, året runt. Vi hanterar hela logistikkedjan - från lager till terminal och transport. I vårt moderna logistikcenter på 6000 m2 och en fordonsflotta på 40 fordon hanterar vi dagligen cirka 5000 sändningar.
Vi är runt 60 engagerade kollegor som varje dag får hela kedjan att fungera - från lager till terminal och transport. Vi tror på samarbete, korta beslutsvägar och att ha roligt tillsammans. Hos oss är det laget före jaget som gäller, och vi stöttar varandra för att lyckas - oavsett om du sitter på kontoret, kör lastbil eller arbetar i terminalen. Tillsammans jobbar vi för att leverera effektiva, flexibla och pålitliga tjänster till våra kunder.
Vill du bli en del av Team Delivery?
Tjänsten tillsätts löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ladda upp CV och personligt brev och berätta varför du är rätt person för tjänsten och Team Delivery. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JL TalentHub AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JL TalentHub AB
https://www.jltalenthub.se
302 41 HALMSTAD
)
302 41 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
