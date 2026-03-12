Senior tillförordnad kategorichef Homecare
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kliver in i en nyckelroll hos en större aktör inom retail/FMCG och leder kategoriområdet Homecare i en period av organisationsförändring. Uppdraget kombinerar strategiskt ledarskap med operativt ansvar för inköp, kategoriutveckling och leverantörssamarbeten.
Du arbetar nära ledningen, ingår i affärsområdets ledningsgrupp och bidrar till att utveckla strategier, arbetssätt och kultur i en verksamhet med högt tempo och flera parallella initiativ. Du leder dessutom ett etablerat team inom kategori och inköp.
ArbetsuppgifterVara en aktiv del av affärsområdets ledningsgrupp
Leda kategori- och inköpsarbetet inom Homecare
Bidra till utveckling av affärsstrategi, kategoristrategier och arbetssätt
Ansvara för förhandlingar, leverantörssamarbeten och avtal
Driva produktutveckling och kategoritransformation
Leda, utveckla och rekrytera medarbetare i teamet
Arbeta med kategorier inom bland annat hushållsprodukter, baby- och hygienartiklar samt relaterade konsumentprodukter
KravDokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla team
Erfarenhet av kategoriarbete eller inköpsarbete
God affärsförståelse och starkt kommersiellt omdöme
Stark strategisk, analytisk och strukturerad förmåga
Erfarenhet av att hantera interna och externa intressenter
Mycket god kommunikativ förmåga
Förmåga att arbeta i en snabbrörlig miljö med många parallella initiativ
MeriterandeErfarenhet av förändringsledning i samband med organisationsförändringar
Erfarenhet av sortiments- och inköpsarbete inom retail/FMCG
Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
