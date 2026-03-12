Senior Tillförordnad Chef inom Kategori och Inköp
2026-03-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior ledare för ett tillförordnat chefsuppdrag inom kategoriområdet Homecare hos en aktör inom detaljhandeln. Du kommer in i en verksamhet som nyligen genomgått en större organisationsförändring, där teamet har fått nya roller, ansvarsområden och kategorier.
Uppdraget passar dig som trivs i en föränderlig miljö och vill kombinera operativt ledarskap med strategiskt arbete. Du blir en viktig del i att vidareutveckla arbetssätt, forma strategier och stärka kulturen tillsammans med team och ledning.
ArbetsuppgifterVara tillförordnad chef för kategoriområdet Homecare och leda ett team inom kategori och inköp
Bidra i ledningsgruppsarbetet kring affärsområdesstrategi, kategoristrategier och arbetssätt
Leda det operativa inköps- och kategoriarbetet inom Homecare
Driva förhandlingar samt utveckla nya samarbeten och avtal
Stötta produktutveckling och kategoritransformationer
Leda rekrytering av nya medarbetare
Samverka med interna och externa intressenter för att skapa framdrift och resultat
KravErfarenhet av att leda och utveckla team med personalansvar
Stark kommersiell förståelse och god affärsmässig bedömning
Förmåga att arbeta strukturerat, strategiskt och analytiskt
Erfarenhet av att hantera och leda intressenter, både internt och externt
Stark kommunikativ förmåga
Kapacitet att arbeta i en miljö med högt tempo och många parallella frågeställningar
MeriterandeErfarenhet av förändringsledning i samband med organisationsförändring
Sortiments- och inköpsrelaterad erfarenhet, gärna inom dagligvaruhandel och grå marknad
