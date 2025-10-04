Senior Threat Intelligence Analyst till Försvarsmaktens cyberförsvar
2025-10-04
Inledning
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
För att stärka vårt cyberförsvar söker Försvarsmakten nu tekniskt kunniga analytiker med belagd erfarenhet och ett genuint intresse av underrättelsetjänst och hot- och sårbarhetsanalys.
Om befattningen
Förmågan hos dagens hotaktörer inom cyberdomänen kräver ett modernt och innovativt analysarbete. Risken att halka efter gör att vi ser utveckling och fortbildning inom teknik och metod som en naturlig del av vårt arbete. Vi söker dig som har lång erfarenhet och kompetens av analysarbete inom cyber.
Med din kompetens och erfarenhet kommer du bidra till uppgiften att förstå hur främmande makt genomför sina cyberoperationer. Du kommer att applicera principer och metoder inom analys för att producera anpassade produkter som sedan kommer ligga till grund för kommande operationsplanering och beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• upprätthålla kunskap om kvalificerade hotaktörer och sårbarheter
• bedriva inhämtning och omvärldsbevakning inom eget ansvarsområde
• bearbeta och strukturera information från stora datavolymer
• producera och delge aktuella analyser/beslutsunderlag med ett kvalificerat tekniskt djup rörande exempelvis sårbarheter och TTP:er
Kvalifikationer
• Officer (OF 1-3), specialistofficer (OR 6-8), för oss relevant civil högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom relevant arbetslivserfarenhet.
• Minst tre års arbetslivserfarenhet av arbete i likvärdig roll.
• Erfarenhet inom cybersäkerhet, datornätverk, operativsystem, logganalys.
• Erfarenhet av extrahering, strukturering och analys av information.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom Cyber Threat Intelligence, CTI.
• Erfarenhet av scriptning eller programmering.
• Erfarenhet av arbete inom t.ex. underrättelse- och säkerhetstjänst, brottsutredande myndighet eller en CERT.
• Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska.
Personliga kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs det att du är ansvarstagande och tar initiativ för att bidra till att uppnå efterfrågat resultat. Du är analytisk och genuint intresserad av cyberdomänen och omvärlden. Du kan på ett naturligt sätt växla mellan att arbeta i grupp och självständigt. För att trivas behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och tillämpa ett kritiskt och sakligt förhållningssätt i ditt arbete.
Tjänsten ställer höga krav på din integritet och ditt medvetande kring IT-säkerhet.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap och anställningen innebär nationell och internationell arbetsskyldighet.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma.
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 27/7 - 2025, ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 88546. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
