Senior Testledare med projektledarerfarenhet Nytt journalsystem
Armabe Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Armabe Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Värmdö
, Örebro
eller i hela Sverige
Uppdragstyp: Konsultuppdrag
Omfattning: 50-75 %
Placeringsort: Stockholm (Magnus Ladulåsgatan 65) + upp till 50 % distans
Start: Preliminärt februari 2026
Uppdragets längd: Ca 12 månader, med möjlighet till förlängning upp till 18 månader
Om uppdraget
Folktandvården Stockholm står inför införandet av ett helt nytt journalsystem. Upphandlingen omfattar cirka 1 000 krav som ska acceptanstestas, följas upp och kvalitetssäkras inför produktionssättning planerad till 2027.
Vi söker nu en senior testledare med stark erfarenhet av testledning i större IT-projekt, som även har förmåga att arbeta nära projektledning, verksamhet och leverantörer. En central del av uppdraget är kunskapsöverföring och handledning av en intern testledare som ska ta över ansvaret längre fram i projektet.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som senior testledare kommer du bland annat att:
Gå igenom och strukturera krav samt ta fram testfall, testspecifikationer och testkörningar
Upprätta och förvalta testplan samt bidra till övergripande teststrategi
Leda, koordinera och följa upp acceptanstester tillsammans med verksamhet och referensgrupper
Ansvara för felhantering, prioritering och uppföljning i Azure DevOps
Säkerställa spårbarhet mellan krav, test och leverans
Arbeta tätt tillsammans med projektledning och systemleverantör
Koordinera cirka 30 superuser-grupper som deltar i testarbetet
Handleda och kompetenssäkra intern testledare (kunskapsöverföring är ett nyckelkrav)
Kravprofil (obligatoriska krav)
För att vara aktuell för uppdraget ska du ha:
Minst 5 års erfarenhet av testledning i större IT-projekt
Minst 3 års erfarenhet av att leda acceptanstester i projekt med minst 300 krav
Minst 3 års erfarenhet av Azure DevOps inom ett eller flera av följande områden:
krav
testfall
testkörningar
felhantering
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram testplaner och teststrategier
Erfarenhet av verksamhetsnära tester tillsammans med referens- eller pilotgrupper
Erfarenhet av handledning och kunskapsöverföring
Certifiering som testledare, t.ex. ISTQB Test Manager eller motsvarande
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
Test inom tandvård eller hälso- och sjukvård
Införande av journal- eller vårdinformationssystem
Integrationstester i komplexa IT-miljöer
Projekt i offentlig sektor
Fördjupad erfarenhet av Azure DevOps (flera områden)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och metodisk
Trygg i ledarrollen och van att arbeta med många intressenter
Kommunikativ och pedagogisk
Proaktiv och ansvarstagande
Resultatorienterad med fokus på kvalitet och spårbarhet
Anställningen sker via Armabe Consulting AB. Uppdraget utförs som konsultuppdrag hos Folktandvården Stockholm / Region Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
118 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm, Region Stockholm Jobbnummer
9715471