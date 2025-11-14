Senior Teknisk Projektledare / Samordnare - energisektorn
Quokka AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-11-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quokka AB i Göteborg
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi har precis fått det fina förtroendet att bli samarbetspartner till en av Sveriges ledande aktörer inom energi. Nu drar vi igång en långsiktig satsning och söker fler härliga ingenjörer som vill vara med på resan mot en smartare och mer hållbar framtid!
Vad innebär rollen?
Du leder och samordnar tekniska projekt med hög komplexitet, där systemkonstruktion, komponentdimensionering, provdrift och tekniska analyser ingår. Du har överblick över flera teknikområden och säkerställer att allt från belastningsunderlag till rörkonstruktion håller hög kvalitet och följer gällande regelverk. Du kommer bland annat att:
Koordinera och övervaka tekniskt arbete inom flera discipliner
Leda grupper eller kompetenscentra med stort självständigt ansvar
Kvalitetssäkra leveranser och se till att kravbilder uppfylls
Ta fram tekniska kravbilder och säkerställa samverkan mellan teknikområden
Kommunicera med både interna och externa aktörer
Bidra med anläggningskännedom och förståelse för säkerhetsanalyser
Vem är du?
Civil- eller högskoleingenjör, eller har motsvarande teknisk kompetens
Har djup kunskap inom ditt teknikområde och bred förståelse för angränsande discipliner
Van att leda tekniska projekt i komplexa miljöer - gärna inom kärnkraft, vattenkraft eller liknande
Kommunikativ, strukturerad och trygg i att ta ansvar
Ser helheten, men missar aldrig detaljerna
Varför ska du välja Quokka?
Det här är en unik chans att:
Vara med på en strategisk satsning inom svensk energiteknik - från start till mål
Leda teknikprojekt som bidrar till hållbara lösningar
Utvecklas i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad
Ingå i ett team där kunskap, nyfikenhet och samarbete står i centrum
Hur är det att jobba som konsult på Quokka?
Hos oss står din utveckling i fokus. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där du får växa, bidra och känna dig trygg. Vårt namn kommer från världens gladaste och mest nyfikna djur - och vi försöker leva upp till samma energi, nyfikenhet och värme i allt vi gör!
Vi har stark lokal förankring i Göteborg och bygger långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Omtanke, trygghet och att sätta medarbetaren i centrum är viktigt för oss - och vi hoppas att du vill vara med och skapa tekniklösningar i en miljö där både människor och idéer får ta plats.
Placering & ansökan Tjänsterna är placerade i Göteborg. Vi rekryterar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om du har frågor får du gärna höra av dig till Lotta Arkstål, ansvarig rekryterare, på lotta.arkstal@quokka.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quokka AB
(org.nr 559154-1700) Arbetsplats
Quokka Jobbnummer
9605804