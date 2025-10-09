Senior tekniker sökes till Eltel i Såtenäs
2025-10-09
Är du tekniker med bakgrund inom fiber eller el? Vill du ta dig an ett spännande och utvecklande teknikjobb? Då är Eltel Networks rätt arbetsplats för dig!
Nu söker vi en senior tekniker till Eltel i Såtenäs! Vår kund Eltel Networks är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk, för en hållbar och uppkopplad värld. Eltel Networks tillhandahåller ett brett utbud av tjänster från projektleverans till underhålls- och uppgraderingslösningar, främst för ägare av kommunikations- och elnät. Företaget är inne i en expansiv period och behöver förstärka sitt team med tekniker.
Som fibertekniker ansvarar du för installationer som säkerställer att samhällets krav på ökad uppkoppling uppfylls, där arbetsuppgifterna i huvudsak innebär byggande, drift, felavhjälpning och underhåll. Du arbetar i en varierad miljö som inkluderar både inom- och utomhusarbete, mot företag såväl privatpersoner. Teamet ansvarar för ett geografiskt distrikt, där du produktionsleds av en produktionsplanerare som stöttar dig vid behov.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Eltel. Tjänsten är på heltid och kommer pågå som minst i 6 månader, med stor chans till förlängning eller intern anställning hos Eltel. Arbetet sker initialt på dagtid mellan 07:30-16:00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom fiberteknik, alternativt erfarenhet inom området
• Flytande svenska i tal och skrift
• Manuellt B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med fiberinstallationer eller likvärdiga arbetsuppgifter
• Fibersvetsning, skarvning av Ribbon-fiber
• Mätning av fiber med hjälp av OTDR-instrument
• Dokumentation, läsning och tolkning av nätschema
• Arbete med FTTH-relaterad utrustning/instrument och stödsystem
• Certifierad inom fiber
• Kännedom om telenätets och/eller fibernätets uppbyggnad
• Erfarenhet av anläggnings- och/entreprenadsverksamt
• Innehar behörighet inom el
Eftersom du möter många olika typer av kunder och arbetssysslorna kan komma att omprioriteras efter kunderna under dagen, så tror vi att du som person är flexibel, initiativtagande och har förmågan att lösa eventuella problem som kan dyka upp. Vidare tror vi att du är en teamspelare som har en förmåga att arbeta självständigt, tar ansvar och uppvisar en god social förmåga i dina kontakter och ditt samarbete med andra, både internt och externt. Du drivs av utmaningar och fullgör dina arbetsuppgifter med kvalité.
Låter detta intressant? Sök redan idag då intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
