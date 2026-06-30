Senior Team Leader - Led teamet. Led tekniken. Led utvecklingen!
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2026-06-30
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Some leaders manage meetings. Others lead engineers building systems the world depends on.
Skapa framtidens fordon med oss och bygg ditt framtida liv i Örnsköldsvik.
Vill du utveckla morgondagens fordon i en högteknologisk koncern? Tänk dig att kombinera det med en enastående livskvalitet, där storslagen natur och en trygg miljö väntar direkt utanför dörren.
Ta nästa steg i karriären, ansök idag och bli en del av framtidens försvarsteknik.
Din roll
Att leda ingenjörer är en sak. Att leda dem som bygger systemen som skyddar vår demokrati och räddar liv, det är något helt annat. Hos oss på Vetronics Variant Integration Dept. leder du team som arbetar med några av världens mest avancerade fordonssystem.
Du verkar i en miljö där du har nära till ingenjörerna, konstruktion, integration, fordonen och produktion. Du är också nära de tekniska beslut som i slutändan avgör resultatet.
Det här är inte en roll långt från tekniken. Du arbetar mitt i utvecklingen, nära människorna, besluten och verkligheten. Vi tror att de bästa teamen byggs av människor som hjälper varandra att lyckas. Bra ledarskap handlar om att skapa riktning, struktur och rätt förutsättningar i komplexa miljöer.
Vad du och teamet gör
Du leder team som arbetar med
avancerad mekanisk konstruktion
integrationslösningar
utveckling av framtidens stridsfordon
Arbetet omfattar
mekanisk konstruktion
integration av vetronikhårdvara
systemintegration
kravhantering
test och verifiering
stöttning mot montage
Det innefattar också tekniska avvägningar och leveranser där tid och kvalitet är avgörande.
Ledarskapet
Rollen kräver ett ledarskap som bygger på
förtroende
teknisk trovärdighet
struktur
lugn
Du skapar framdrift och får människor att prestera tillsammans.
Du behåller riktningen även när komplexiteten ökar och skapar trygghet i teamet när tempot är högt.
Vem är du
Hos oss uppskattas du som
gillar att lösa problem
tar ansvar
får andra att lyckas
Du är prestigelös, trygg i din roll och har ett genuint teknikintresse samt en gedigen erfarenhet av att arbeta som ledare i din yrkesroll.
Vi söker dig som har
civilingenjörsexamen eller motsvarandeerfarenhet
minst 8 års erfarenhet av tekniskt ledarskap
erfarenhet inom mekanik och/eller systemintegration
Därför ska du välja oss
Hos oss får du
arbeta med tekniskt avancerade och samhällsviktiga projekt
vara en del av internationella samarbeten
goda möjligheter till karriärutveckling
balans mellan arbete och privatliv
ett liv nära naturen med hög livskvalitet
Att bo i Örnsköldsvik
De flesta av oss pendlar på en kvart. Många har skidspåret eller backen inom ett fåtal minutminuter och båten i hamnen. Höga Kusten ligger på andra sidan stadsgränsen, och vilken årstid det än är finns det något att göra ute.
Bostadspriserna är en bråkdel av storstadens, kommunen är aktiv mot inflyttare och staden brukar hamna högt på listorna över trygga platser för barnfamiljer. Flera av våra medarbetare har flyttat hit för jobbet och stannat för allt det andra.
Mer om staden och regionen finns på jobbaochlev.se, inspiration.ornskoldsvik.se och hogakusten.com.
Om BAE Systems Hägglunds
BAE Systems har över 100 000 medarbetare i mer än 40 länder och levererar lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. I Örnsköldsvik utvecklar, tillverkar och integrerar Hägglunds militära fordon för kunder över hela världen, framför allt CV90 och BvS10.
Pålitlig, innovativ och djärv är ledorden för vår verksamhet.
Praktiskt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Örnsköldsvik. Sista ansökningsdag är 30 augusti, men vi går igenom ansökningar löpande och rekommenderar att du söker så snart du kan.
Vi arbetar under försvarssekretess. Alla som anställs genomgår säkerhetsprövning och drogtest, och svenskt medborgarskap är ett krav.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Daniel Hälldahl, rekryterande chef, daniel.halldahl@baesystems.se
eller Annelie Öfverdahl-Nyberg, rekryteringsansvarig, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
Vi har begränsad tillgänglighet under semesterperioden (V 28 – V 31) och återupptar rekryteringsprocessen när vi är tillbaka 3 augusti.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112 Jobbnummer
9985980