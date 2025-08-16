Senior Talent Acquisition Specialist till snabbväxande konsultbolag
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi till vår kund Business Wellness Group en erfaren och affärsdriven Talent Acquisition Specialist till ett snabbväxande kundföretag i tech- och managementkonsultbranschen. En operativ roll med strategiska inslag där du får ansvar, frihet och möjlighet att göra verklig skillnad.
Det här är uppdraget för dig som älskar rekrytering, trivs i förändring och vill arbeta nära affären i en kultur präglad av entreprenörsanda, tillit och stark gemenskap.
OM TJÄNSTEN
Ett snabbväxande konsultbolag med höga ambitioner och stark entreprenörsanda. Du får ett helhetsansvar tillsammans med andra kollegor för Talent Acquisition-området, med fokus på att attrahera och rekrytera kvalificerade management- och IT-konsulter. Rollen är bred och kombinerar operativt rekryteringsarbete med inslag av strategi, processutveckling och samarbete över teamgränser.
Du blir en viktig del av bolagets fortsatta tillväxt, och får samtidigt möjlighet att forma och utveckla arbetssätt inom områden som onboarding, kompetensutveckling, employer branding och ledarskapsstöd. Det här är en roll för dig som vill ha både ansvar, frihet och verkligt inflytande.
Du erbjuds
• En nyckelroll i ett snabbväxande och entreprenörsdrivet konsultbolag
• Möjlighet till att utvecklas både inom Talent Acquisition med fokus på tech och IT samt inom andra delar av organisationen
• En kultur som präglas av prestigelöshet, tillit och arbetsglädje
• Flexibla arbetsformer med hybridupplägg och stark gemenskap när ni ses på kontoret
• Tillgång till kompetensutveckling, interna nätverk och kunskapsdelning
• Påverkan och frihet att forma ditt arbetssätt och bidra till utvecklingen av TA
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-16Dina arbetsuppgifter
• Driva hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till signering
• Arbeta proaktivt med search, headhunting och cold calling
• Ansvara för rekrytering av främst IT- och managementkonsulter
• Bidra till kompetensutveckling och ledarskapsstöd inom organisationen
VI SÖKER DIG SOM
• Har gedigen erfarenhet av att driva rekryteringsprocesser från start till mål
• Är trygg i att arbeta med search, headhunting och cold calling som naturliga delar av ditt arbetssätt
• Har rekryterat till komplexa roller, gärna inom tech, affärssystem, AI eller liknande områden
• Har tidigare erfarenhet av rekrytering av konsulter.
• Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
• Erfarenhet av LinkedIn Recruiter
Det är meriterande om du har
• Utbildning eller certifieringar inom HR, rekrytering, ledarskap eller sälj
• Erfarenhet av employer branding och marknadsföringsaktiviteter riktade mot kandidater
• Erfarenhet av Teamtailor
• Erfarenhet från konsultbranschen och att arbeta med management konsulter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Business Wellness Group (BWG) är en koncern bestående av tre bolag: Business Wellness Group AB, Accigo AB och Centigo AB. BWG förenas av ett gemensamt syfte som drivs av visionen "Sensible growth everywhere" och missionen "Business Wellness."
Sedan grundandet år 2002 har BWG vuxit till en koncern med över 400 medarbetare. Genom att kombinera expertis inom digital transformation och affärsutveckling fortsätter BWG att skapa värde för våra kunder och bidra till positiv förändring på marknaden.
På BWG finns våra gemensamma koncernfunktioner såsom People, Workplace, IT, Marknad och Sales Support, vilka bidrar till att stärka verksamheten och stötta ledningen för Business Wellness Group.
Lönk till hemsida: Business Wellness Group | Business Wellness. | Business Wellness
Länk till Accigos hemsida: Start * Accigo
Länk till Centigos hemsida: Managementkonsulter i Sverige - Centigo | Vägledning mot framgång Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9461345