Senior Systemutvecklare C# till produktbolag i Göteborg
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Mölndal Visa alla datajobb i Mölndal
2025-09-16
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Till partner söker vi nu en Senior Systemutvecklare inom C# till ett team där innovation och samarbete står i fokus. Här får du chansen att växa internt, ta dig an större projekt och forma framtidens arkitektur i en miljö som värdesätter öppenhet och kontinuerlig förbättring. En unik möjlighet att gräva djupt i koden och direkt påverka produkternas utveckling.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Senior Systemutvecklare kommer du vara en nyckelperson i ett bolag som utvecklar ett användarvänligt affärssystem för bolag inom industri, järn och bygghandel. Affärssystemet är utvecklat för att tillgodose kundernas behov inom handel.
Du kommer ingå i ett team om sju utvecklare, där du får möjlighet att tekniskt leda projekt och bygga starka kundrelationer. Du kommer att arbeta nära kollegor för att designa, utveckla och optimera system, med ett starkt fokus på att förädla befintlig kod snarare än att duplicera den. Produkten är webbaserad och bygger på C#/.NET, MS SQL Server och Blazor.
Du erbjuds
• Betydande utvecklingsmöjligheter, inklusive chansen att leda större projekt, avancera till arkitektroller och utvecklas internt
• Du blir en del av ett team som värdesätter långsiktighet och investering i medarbetarnas kompetens
• Flexibelt arbetsupplägg med 3 dagar remote per vecka
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär en mix av djupgående teknisk problemlösning, systemutveckling i C#/.NET, och nära samarbete med kunder för att säkerställa framgångsrika projektleveranser och kontinuerlig systemförbättring.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Systemutveckling med C#/.NET
• Kodanalys och felsökning
• Teknisk projektledning
• Kodförädling och optimering
• Arkitekturarbete
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års arbetslivserfarenhet av C#/.NET
• Relevant eftergymnasial IT-utbildning, exempelvis kandidat, master eller YH-utbildning med inriktning mot systemutveckling
• Djupgående kunskaper inom SQL Server
• Vilja och intresse av att arbeta med hela cykeln av systemutveckling
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av webbprogrammering, med fördel i Blazor
• Erfarenhet av API-anrop
• Kunskap och erfarenhet av säkerhetstänk inom systemutveckling
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9510000