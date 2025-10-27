Senior Systemingenjör / Produktägare HW
Hos oss får du ta en nyckelroll i utvecklingen av komplexa system som kombinerar hårdvara, elektronik och mjukvara i projekt som bidrar till ett tryggare samhälle. Vi söker en Systemingenjör / Produktägare till uppdrag i Stockholm, där du blir en del av ett team som drivs av teknik, innovation och ansvar där din expertis verklig betydelse
I rollen ansvarar du för en hel produkt eller delsystem genom hela dess livscykel, från kravställning och koncept till leverans och vidareutveckling. Du blir en intern beställare till utvecklingsteamen och driver tekniska beslut, funktionalitet, analyser och prioriteringar. Du får möjlighet att arbeta i teknikens framkant och påverka såväl produktens funktion som framtida utvecklig.
Du kommer bland annat att:
Ta fram och förvalta krav på system och produkter utifrån behov.
Driva systemarkitektur och bidra i hela utvecklingsprocessen, från koncept till verifiering och leverans.
Initiera och följa upp tekniska utredningar, analyser, test och provning.
Prioritera och fatta beslut kopplade till funktion, prestanda, kostnad och risk.
Arbeta nära utvecklingsteam inom mekanik, elektronik och inbyggd mjukvara.
Vara en nyckelperson i tvärfunktionella team och bidra till att driva teknikutvecklingen framåt.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom inbyggdasystem, elektro, mekanik eller närliggande område.
Flera års erfarenhet av systemutveckling i komplexa tekniska miljöer, med dokumenterad som systemägare eller inom teknisk projektledning.
Erfarenhet av kravhantering, systemarkitektur och verifiering/test.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
Meriterande med erfarenhet från försvars- eller säkerhetssystem där du säkerställt funktion och kvalitet.
Uppdraget finns inom säkerhetsklassat område och för detta krävs en säkerhetsprövning som en del av rekryteringsprocessen och svenskt medborgarskap är ett krav.
Dina personliga egenskaper
Som konsult hos oss är du självständig, flexibel och nyfiken, med en naturlig förmåga att bygga starka relationer både internt och mot kund. Du är drivande, ser helheten i design- och arkitekturfrågor och har en analytisk förmåga att förstå systemens struktur. Ditt arbete grundas på fakta och data, vilket gör att du kan fatta välunderbyggda beslut och bidra till robusta lösningar.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024 och 2025 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
