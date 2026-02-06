Senior svetsare till etablerat företag i Trollhättan
2026-02-06
Är du en erfaren svetsare som vill ta nästa steg i din karriär och kan tänka dig att flytta till Trollhättan för rätt jobb?
Vi söker nu en skicklig TIG-svetsare till en modern och spännande produktionsmiljö hos en av våra kunder. Här får du arbeta med avancerade komponenter, utveckla din kompetens och bli en del av ett team där kvalitet, säkerhet och precision står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som svetsare hos kunden arbetar du i en modern och strukturerad verksamhet där kvalitet står i fokus. Rollen kräver att du kan arbeta i 2-skift och att du har god teknisk förståelse för produktionsprocesser och material.Dina arbetsuppgifter
I rollen utför du främst svetsning av komponenter enligt ritningar och specifikationer, samt ansvarar för kontroll och efterbearbetning av detaljer. Arbetet innefattar även fixturering och uppspänning samt hantering av material med truck och travers. Du bidrar aktivt till en säker, ordnad och effektiv produktion och deltar i det löpande förbättringsarbetet.
Vi söker dig som
• Har Industriprogrammet eller motsvarande svetsutbildning
• Minst 2 års erfarenhet av svetsning inom verkstadsindustri
• Goda kunskaper i TIG-svetsning
• (Plasma/MIG/MAG är meriterande)
• Förmåga att läsa och tolka ritningar samt svetsbeteckningar
• Förståelse för materialegenskaper och grundläggande kunskap om
• svetsparametrar, fixturering och uppspänning
• Truckkort A2 och B3
• Traverskort
• Tidigare erfarenhet av maskinsvetsning eller maskinkörning
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en noggrann och kvalitetsmedveten person som tar ansvar för ditt arbete och alltid har säkerheten i fokus. Du trivs med att samarbeta med andra, men har också förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vidare är du lösningsorienterad, engagerad och bidrar aktivt till förbättringsarbete i produktionen.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Montico HR Partner AB
Christin Bengtsson christin.bengtsson@montico.se +46 372 75 99 55
