Senior Strategisk Inköpare till uppdrag inom flyg- och försvarsindustrin
2025-08-08
Har du gedigen erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och trivs i gränslandet mellan teknik, affär och projektledning? Då kan detta vara ditt nästa uppdrag.
Vi söker nu en senior Strategic Sourcing Manager till ett konsultuppdrag hos en ledande aktör inom flyg- och försvarsindustrin. Uppdraget erbjuder en unik möjlighet att arbeta med några av Sveriges mest avancerade flygprodukter - i nära samarbete med både leverantörer och interna utvecklingsteam.
Om uppdraget
I rollen som Strategic Sourcing Manager ansvarar du för att driva det strategiska inköpsarbetet kopplat till kundens flygplattformar, med särskilt fokus på Gripen och T-7A Trainer. Du utvecklar och förvaltar långsiktiga relationer med utvalda leverantörer, samt leder inköpsinsatser inom både nya och pågående utvecklingsprojekt.
Du blir även projektledare för sourcingdelen i större projekt, där du bidrar med affärsmässighet, struktur och driv. Rollen kräver att du är trygg i att arbeta tvärfunktionellt, proaktiv i din kommunikation och van vid att balansera teknik, affär och kvalitet i komplexa sammanhang.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Strategiskt inköp och affärsutveckling inom flygrelaterade projekt
Bygga och utveckla långsiktiga leverantörsrelationer
Leda inköpsarbetet i större utvecklings- och teknikprojekt
Samarbeta nära utveckling, produktion, juridik och kvalitet
Säkerställa att leveranser möter krav på kvalitet, kostnad och leveranstid
Bidra till förbättring av processer och arbetssätt inom sourcing
Vi söker dig som har
Minst 8 års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete inom teknikintensiva branscher
Relevant akademisk examen, t.ex. civilingenjör, MBA eller jurist (LL.M.)
Dokumenterad erfarenhet av att leda inköp i större utvecklingsprojekt
God förhandlingsvana och affärsmässig skärpa
Stark kommunikationsförmåga och vana att arbeta internationellt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Du är affärsdriven, strukturerad och trygg i att ta ansvar. Du har lätt för att samarbeta med olika intressenter och drivs av att skapa värde i komplexa och långsiktiga affärsrelationer. Din analytiska förmåga och förståelse för teknik gör att du snabbt sätter dig in i nya sammanhang och projekt.
Fortsatt intresserad av rollen?
Vad kul! Då får du mer än gärna ansöka med ett CV så hör vi av oss för ett eventuellt nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen administreras av Job Solution Consulting, och kunden har begärt att alla frågor angående tjänsten hanteras av Job Solution Consulting. Om du blir antagen till den här rollen kommer du att agera som konsult via Job Solution Consulting. Under tiden som konsult hos oss är du ansluten till kollektivavtal med mera.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se Ersättning
