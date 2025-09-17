Senior strategisk inköpare till energijätte
2025-09-17
Har du erfarenhet av strategiskt inköp och vill ta nästa steg i en global industrimiljö? Här erbjuds du en nyckelroll i ett internationellt företag där du får möjlighet att driva leverantörsstrategier och arbeta nära både interna och externa intressenter.
Om rollen
Som senior strategisk inköpare blir du en viktig del i teamet som ansvarar för att säkerställa leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet hos företagets leverantörer. Du arbetar strategiskt med att utveckla och underhålla leverantörsbasen, genomföra leverantörsutvärderingar, leda förbättringsinitiativ och delta i förhandlingar.
Rollen innebär både operativa inslag och långsiktigt strategiskt arbete, där du har kontakt med leverantörer världen över. Du samarbetar tätt med kollegor inom design, produktion, inköp och logistik för att säkerställa att verksamhetens behov tillgodoses.
Om dig
Vi söker dig som är kommunikativ, strukturerad och trivs med att ta initiativ och äga dina ansvarsområden. Du har erfarenhet av att arbeta med supply chain och strategiskt inköp, och är van att hantera både leverantörsdialoger och interna samarbeten. Du drivs av förbättringar och har förmågan att se helheten i komplexa flöden.
Skallkrav
Ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 3 års erfarenhet inom supply chain, inköp eller logistik
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
God datorvana, särskilt i Officepaketet
Meriterande
Erfarenhet av SAP eller annat ERP-system
Kunskap inom elkrafts- eller komponentindustrin
Kundföretaget arbetar med avancerade energilösningar inom högspänd likström (HVDC), transformatorer och högspänningsställverk för att driva en hållbar framtid. Genom innovativa teknologier säkerställer de pålitlig och effektiv energitransport från produktion till användning, med minimal miljöpåverkan.
Med bas i Ludvika och en stark global närvaro är vår kund en snabbt växande aktör inom hållbarhet och framtidens energiförsörjning. Här har du möjlighet att vara med och skapa lösningar som bidrar till en grönare planet och en tryggare energiförsörjning för samhället!
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
CV-urval
Intervju med Framtiden (Rekryteringsbolag)
Intervju med företaget
Drogtest + SSG
Villkor
Startdatum: Omgående
Ort: Ludvika
Omfattning: Heltid
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
