Senior strategisk inköpare till BAE Systems Hägglunds
Vi behöver förstärka vårt team inom strategiskt inköp med en nyckelperson som kan ta ansvar för våra största och mest komplexa leverantörsrelationer. Här får du en avgörande roll i att forma inköpsstrategier och bidra till tekniklösningar i världsklass.
Söker du en tjänst som är omväxlande och innehållsrik, tycker du om att arbeta i en internationell miljö och att ha många kontaktytor både internt och externt i ett bolag i en expansiv fas? Sök då tjänsten som Strategisk inköpare hos oss inom system på BAE Systems Hägglunds.
Gruppen inom Propulsion and Climate förstärker just nu med en senior strategisk inköpare som kommer verka och ansvara över våra viktigaste leverantörer i en expansiv fas med fokus på framtida fordonsystem. Det är kanske just dig vi söker.
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Vi är inom systeminköp är en växande grupp på närmare 40 drivna och engagerade medarbetare. Vi är måna om vårt öppna och hjälpsamma klimat samt arbete kring trivsel på avdelningen vilket vi också vill att du är med på framåt. Avdelningen systeminköp är uppdelad i tre olika grupper baserat på artikelkategorier, Propulsion and Climate är en av dessa.
Rollen kommer bland annat att ansvara över en av våra största strategiska leverantörer inom området propulsion och som är i en omfattande leverans- och utvecklingsfas. Arbetsuppgifterna kommer främst handla om att driva den kommersiella dialogen mot leverantör, kravställa och utvärdera leverantörers förmåga att leverera i enlighet med dagens och framtidens krav på teknik och försörjning. Rollen innehåller även förhandling, kontraktering och att bygga långsiktiga planer, internt och externt, för systemen och leverantörerna över tid och genom fordonens livsfaser. Detta kommer göras i samarbetet med ett tvärfunktionellt team.
Mycket fokus ligger på relationsskapande och strategiskt arbete, både för att kunna identifiera, förebygga och hantera risker. Detta genom att skapa förutsättningar internt men även gentemot leverantörerna.
Den du är
Vi arbetar i kategori-team som är sammansatta av olika roller och specialister. Vi söker dig vars styrka är kommunikation, att skapa goda relationer och att bygga långsiktiga nätverk. Du är målinriktad och initiativtagande och på ett strukturerat samt noggrant sätt leder du dig själv och andra. Din planeringsförmåga är viktig, du är analytisk och drivs av att skapa goda affärer. Att kunna lyfta blicken och jobba med både en långsiktig horisont samt hantera daglig styrning för att nå resultat är förmågor som är viktiga i rollen.
Du har en akademisk utbildning som t ex civilingenjör, civilekonom eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en roll med kommersiell inriktning och har erfarenhet från inköp, sälj och/eller projektledning samt ett intresse för teknik. Erfarenhet inom fordonsindustrin och/eller försvarssektorn är meriterande. Eftersom vi är ett globalt företag behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till gruppchef för systeminköp Jenny Emlén 0660-80455 eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg 0660-216412.
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
