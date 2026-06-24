Senior strateg inom VA och teknisk infrastruktur
Avaron AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett strategiskt samhällsbyggnadsarbete där en större organisation tar fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Här blir du ett kvalificerat stöd i frågor som rör VA-försörjning, vatten, energiförsörjning, klimatanpassning och andra tekniska försörjningssystem.
Rollen kombinerar analys, samordning och rådgivning i en miljö där tekniska vägval behöver fungera både i praktiken och i ett långsiktigt planeringsperspektiv. Du arbetar nära projektledning och bidrar med underlag, ställningstaganden och rekommendationer som stödjer beslut i komplexa samhällsbyggnadsfrågor.
Du får också en viktig kontaktyta mot verksamheter, kommunala bolag, myndigheter och externa aktörer. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka strategiska vägval i ett uppdrag med tydlig samhällsnytta och stor betydelse för framtida stadsutveckling.
ArbetsuppgifterDu bidrar med strategisk sakkunskap inom VA-försörjning, vattenfrågor och tekniska försörjningssystem.
Du stöttar projektledningen för översiktsplanen genom analys, beredning, samordning och framtagande av underlag inom teknisk infrastruktur.
Du driver och fördjupar analyser kopplade till bland annat miljökvalitetsnormer för vatten, energiförsörjning och klimatanpassning.
Du tar fram beslutsunderlag, tjänsteskrivelser, presentationsmaterial och textunderlag inom dina ansvarsområden.
Du medverkar i dialoger med interna verksamheter, kommunala bolag, myndigheter och externa aktörer.
Du bidrar till strategiska ställningstaganden, vägval och prioriteringar kopplade till långsiktig samhällsutveckling.
Du ger sakkunnigt stöd vid upphandling, styrning och kvalitetssäkring av kompletterande utredningar inom området.
Du dokumenterar möten och workshops samt sammanfattar genomförda insatser och rekommendationer.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av strategisk VA-planering eller motsvarande arbete inom teknisk infrastruktur.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Du har god erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag eller motsvarande underlag till ledning och politiska organ.
Du har god erfarenhet av strategisk samhällsplanering eller fysisk planering.
Du har god erfarenhet av vattenfrågor och miljökvalitetsnormer för vatten.
Du har dokumenterad erfarenhet av processledning, samordning eller projektledning i komplexa planeringsfrågor.
Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra analyser och utredningar inom teknisk infrastruktur.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965640-2069065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9977410