Senior specialist inom krisledning och resiliens
2026-03-10
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Kalmar
, Kristianstad
, Växjö
, Älmhult
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior specialist som vill stärka krisledningsförmåga, resiliens och riskhantering i en internationell industrimiljö. Rollen kombinerar strategisk rådgivning, utbildning och operativ utveckling, med nära samarbete med ledning och nyckelfunktioner.
ArbetsuppgifterGe strategisk rådgivning inom krisledning och krishantering.
Utveckla kompetens och ledarskap med fokus på resiliens, komplex risk- och kriskommunikation samt strategisk analys.
Stödja utvecklingen av organisationens Enterprise Resilience Committee.
Facilitera en Resilience Maturity Assessment enligt UNDRR och leda relaterade processer.
Etablera och vidareutveckla en effektiv krisledning och krisorganisation.
Ta fram ett sammanhållet ramverk för kris- och resiliensarbete.
Planera och genomföra föreläsningar, utbildningar och krisövningar.
KravAkademisk utbildning inom Crisis Management eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet från civil, militär, polisiär eller internationell krisledning, exempelvis inom FN-systemet.
Djup kompetens inom resiliens, komplexa system, strategisk analys samt risk- och kriskommunikation.
Operativ erfarenhet av nationell eller internationell krisledning, exempelvis som insatschef vid kris eller katastrof.
Mycket god förmåga att kommunicera och ge rådgivning till styrelser och företagsledningar.
Erfarenhet av Strategic Foresight Analysis.
Erfarenhet av att utforma och genomföra utbildningar och krisövningar.
Svenska på modersmålsnivå.
Svenska på modersmålsnivå.
Engelska på professionell nivå i tal och skrift.
