Senior socialsekreterare till enhet Barn och familj
2025-08-13
Vill du göra skillnad och samtidigt bidra till att utveckla arbetet inom barn och unga?
Vi söker nu en erfaren och engagerad socialsekreterare som vill ta ett utökat ansvar i form av en nyinrättad roll som senior kollega med särskilt uppdrag att säkerställa kvalitet, metod och trygghet i det dagliga arbetet samt vara ett kvalificerat stöd till kollegor och chef. Rollen innehåller dubbla uppdrag; dels som erfaren handläggare med egna ärenden, dels som metodstöd och kvalitetssäkrare för kollegor och arbetsgruppens utveckling. Hos oss kommer du kunna bidra till hög kvalitet, trygghet och kontinuitet i vårt viktiga arbete med kommunens barn och unga.
Inom organisationen individ- och familjeomsorg finns ett myndighetskontor samt en utförarenhet, Råd och stöd. Myndighetskontoret består av enheterna Barn och familj, Vuxen och Bistånd som ansvarar för utredning och uppföljning i sina respektive områden. Inom Råd- och stödenheten finner du en familjemottagning och en beroendemottagning som arbetar med både med och utan behovsbedömda insatser. Individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån en vision om en evidensbaserad praktik, EBP, och har som målsättning att alla medarbetare ska arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vår enhet har ambition att ständigt vidareutvecklas och förbättras. Som medarbetare i en liten kommun har du stora möjligheter att påverka verksamheten och vara delaktig i dess utveckling. Du kommer ingå i ett arbetslag med gott arbetsklimat, engagerade kollegor och nära arbetsledning. Vi jobbar aktivt med vår arbetsmiljö genom regelbundna arbetstyngdsmätningar och arbetsmiljöskattningar.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som senior socialsekreterare är du en erfaren och samordnande expert i arbetsgruppen med ansvar för att stödja metodutveckling, ge daglig arbetsledning vid behov, arbeta operativt i utvalda ärenden och bistå chef i utpekade delar av det vardagliga arbetet. Rollen är icke-chefsbefattning, men med ett tydligt uppdrag att utgöra ett kvalificerat stöd i den operativa verksamheten.
Chefen leder verksamheten, arbetsmiljön och beslutsfattandet medan du leder det metodiska arbetet i vardagen. Rollens syfte är att höja kvalitet och trygghet. Du arbetar både operativt i egna ärenden och har en central samordnande och handledande roll i gruppen. Du är ett stöd vid metodfrågor, implementering, rättsprocesser och administration samt fungerar som ett viktigt bollplank för chef och kollegor.
Uppdraget innefattar bland annat att:
* Självständig utredning och uppföljning.
* Handläggning av särskilt komplexa ärenden.
* Akuta insatser vid behov
* Leda metodreflektion och grupphandledning
* Vara operativt stöd i metodfrågor kopplat till implementering och uppföljning
* Viss högre beslutsmandat
* Företräda nämnden vid domstolsförhandlingar
* Tillsammans med enhetschef driva kvalitetsarbetet
* Samordna det dagliga arbetet i arbetsgruppen vid chefens frånvaro
På enheten finns stor kunskap och erfarenhet och vi delar med oss till varandra och stöttar kollegialt. Vår drivkraft är att jobba för barnens bästa och vi jobbar ständigt för att fortsätta utvecklas. Är du en person som tycker om att både jobba klientnära och vara med och påverka samt utveckla verksamheten vidare är det här en möjlighet för dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har socionomexamen
* Har minst 5 års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
* Har mycket goda kunskaper om gällande lagstiftning (SoL, LVU) och BBIC
* Har erfarenhet av metodutveckling, handledning eller mentorskap
* Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* Har erfarenhet av arbete utifrån Signs of Safety
* B-körkort
Meriterande är erfarenhet av att driva process vid domstol, implementering av nya arbetssätt eller deltagande i verksamhetsutveckling samt kunskap om kunskapsbaserade metoder såsom Savery, Erasor och iRiskDina personliga egenskaper
* Du är:
* Strukturerad, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga
* Trygg och tydlig i rollen som erfaren kollega och förebild
* Bekväm med att hantera stressiga situationer på ett lyhört och professionellt sätt
* Van och har god kompetens inom samverkan både internt och externt
* Pedagogisk, lyhörd och van att ge stöd till andra
* Flexibel och ansvarstagande, med en helhetssyn på verksamheten
* Intresserad av kvalitetsarbete och långsiktigt förbättringsarbete
Som senior socialsekreterare är det extra viktigt att har ett intresse för omvärldsbevakning och ett driv att utveckla och förbättra verksamheten. Du motiveras av att få andra att växa, har god pedagogisk förmåga och ett coachande förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
* Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får möjlighet att påverka
* Tydligt mandat i en nyinrättad roll där din erfarenhet värderas högt
* Möjlighet att vara med och forma nya metoder och arbetssätt
* Kompetensutveckling och handledning
* Nära ledarskap
* En arbetsplats med hög trivsel, engagerade kollegor och god stämning
* Subventionerad friskvård
* Flextidsavtal samt möjlighet att teckna distansarbetsavtal med möjlighet att jobba hemifrån 1-2 dagar/vecka utifrån vad verksamheten tillåter.
* Möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar genom semesterväxling för dig som är under 40 år.
* Vi är med i Yrkesresan och du kommer såväl ta del av Yrkesresans utbildningar samt enhetens interna utbildning- och fortbildningspaket.
Besök gärna vår webbplats för mer information om kommunen och dess verksamheter: www.vadstena.se
samt www.vaxandevadstena.se
för mer information om de kommunövergripande verksamhetsmålen.
ÖVRIGT
Vi arbetar löpande med urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV.
Vi kommer att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju
