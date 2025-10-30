Senior socialsekreterare till Barn och unga
Är du vår nästa kollega inom Barn och Unga? Vi söker just nu en erfaren socialsekreterare som vill bli en del av vårt team och bidra med sin kompetens. Är det kanske dig vi letar efter?
Hos oss på Barn- och ungdomsenheten arbetar vi för att göra skillnad i barns och ungas liv, alltid med deras bästa i fokus. Verksamheten är en del av Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi är organiserade i fyra mindre arbetsgrupper med 12 socialsekreterare, 2 gruppledare och en enhetschef, vilket ger nära ledarskap och ett bra stöd i arbetet. Varje arbetsgrupp har dessutom en socialsekreterare i en mer senior roll, som bidrar med erfarenhet och stöd i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig som ny medarbetare en bra och genomarbetad introduktion och utbildningar inom BBIC och Signs of Safety. Du får också stöd från vårt kompetensteam, som håller oss uppdaterade med aktuell forskning och erbjuder fortlöpande utbildning. Samarbetet med vår interna öppenvård, som ligger nära vårt kontor i Jakobsberg, gör arbetet smidigt. Kontorets läge, bara 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central, gör det enkelt att ta sig till jobbet.
Vi är ett engagerat team med som arbetar för att skapa en tryggare och bättre tillvaro för barn och unga. Här får du möjlighet att utvecklas och bidra i en arbetsmiljö där du verkligen kan göra skillnad.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Barn- och ungdomsenheten ansvarar för myndighetsutövning för barn och unga i åldrarna 0-20 år och deras familjer. Arbetet baseras på ett systemteoretiskt perspektiv där fokus ligger på familjens och nätverkets styrkor, resurser och risker. En viktig del av arbetet är att lyssna till och respektera familjernas egna lösningar, särskilt barnens upplevelse av sin situation. Barnets och ungdomens delaktighet är central i vårt arbete och vi arbetar ständigt för att utveckla detta. Som socialsekreterare blir en viktig del av ditt uppdrag att bygga relationer och motivera till positiv förändring för att hitta individuella lösningar som gör skillnad i barnens och familjernas liv.
För dig som senior har du tillsammans med gruppledare ansvar för delar av introduktion av nyanställda socialsekreterare, samt att du på enheten utgör en funktion för att stötta och vägleda kollegor, oavsett erfarenhet, i det dagliga arbetet. Du har i huvudsak medhandläggarskap, men beroende på enhetens behov kan du i perioder ha fler egna ärenden.
Som den seniora handläggaren är du också delaktig i enhetens verksamhetsutveckling utifrån prioriterade fördjupningsområden som bestäms på enhetsnivå. Det kan tex handla om att hålla i metodtider eller workshops, för att praktiskt stötta med implementering i grupperna av olika metoder eller arbetssätt.
Du finns där helt enkelt för att vi tillsammans på enheten ska göra ett grymt jobb!
Som anställd får du flera förmåner, inklusive ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år, extern handledning, flexibla arbetstider (årsarbetstid) och tillgång till en förmånsportal med rabatter.Kvalifikationer
Rent formellt behöver du ha:
* Socionomexamen
* 3-5 års erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och Unga (BoU)
* Erfarenhet av arbete enligt BBIC
* Goda kunskaper om Signs of Safety
Meriterande:
* Utbildning/erfarenhet av EARL och SAVRY
* Motiverande samtal (MI)
* B-körkort
Vi söker dig som har en god förmåga att:
• Arbeta strukturerat. Du har en förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Vara stabil. Du är trygg och balanserad även i stressiga eller utmanande situationer.
• Samarbeta. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, är lyhörd och bidrar till ett gott samarbete.
Du är även självgående och har en förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv eller situation utan att förlora dig i andras känslor, och förstår rollen som myndighetsperson.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
