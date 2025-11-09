Senior skattespecialist till Högkvarteret
2025-11-09
Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och driven av ständiga förbättringar inom det arbetsgivarpolitiska området. Vi erbjuder en senior och utvecklande roll i en spännande och samhällsviktig verksamhet där du är med och bidrar till att Försvarsmakten växer och utvecklas som arbetsgivare. I Försvarsmakten får du en arbetsgivare som sätter stort värde på mångfald, ledarskap, hälsa och balans mellan arbete och fritid.
Om enheten
Du kommer att tillhöra HR-avdelningen på Försvarsstaben i Försvarsmaktens högkvarter vilken leds av Försvarsmaktens personaldirektör. Befattningen är en av åtta befattningar på villkorssektionen och närmaste chef är Försvarsmaktens biträdande förhandlingschef. Villkorssektionen ansvarar för Försvarsmaktens kollektivavtal och lönebildning. Sektionen är även Försvarsmaktens kontaktyta mot Arbetsgivarverket och Kammarkollegiet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som skattespecialist kommer du att:
• Analysera och vidareutveckla Försvarsmaktens processer för hantering av skattefrågor relaterade till lön och förmåner.
• Stödja i utvecklingen av hantering av utlandsstationerad personal utifrån Försvarsmaktens utökade ansvar för internationell bemanning och tjänsteexport
• Kompetensutveckla Försvarsmaktens HR-avdelning inom skattejuridik genom riktade utbildningsinsatser och kunskapsstöd.
Kvalifikationer
• Högskole- eller universitetsexamen i skattejuridik
• Gedigen aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom beskattning av tjänst och arbetsgivaravgifter nationellt och internationellt
• Gedigen aktuell och relevant erfarenhet av statlig förvaltning
• Goda kunskaper i Office 365
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift Dina personliga egenskaper
• God kommunikationsförmåga i det svenska språket i såväl tal som skrift
• God analytisk förmåga. Anlägga helhetsperspektiv på frågor och angripa problem och möjligheter från olika vinklar, samt se sin egen roll i en helhet.
• Väl utvecklad förmåga att arbeta strukturerat och strategiskt
• Lösningsorienterad
• God samarbetsförmåga
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
För att myndigheten ska vara framgångsrik i relation till uppdraget förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Särskild visstidsanställning, 1 år. Sysselsättningsgrad: Halvtid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Tillträde snarast efter överenskommelse.
Förfrågningar angående befattningen eller rekryteringsprocessen kan göras till Ellen Helander (070-816 56 82).
Fackliga kontaktpersoner vid Högkvarteret:
Stefan Ungerth (SACO)
Monika Danielsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff ( Försvarsförbundet OFR/S)
Roger Ericson(Officersförbundet, OFR/O)
Ansökningsdatum
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
