Senior skattejurist till Rödl & Partner
Asta Agency AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Rödl & Partner Nordic är en internationell organisation med huvudkontor i Tyskland som erbjuder tjänster inom revision, affärsjuridik, redovisning och skatt. Idag har företaget ca 5 800 medarbetare fördelade på över 100 kontor i 50 länder. Bolaget har funnits sedan 1970-talet och är en väletablerad aktör på marknaden. På kontoret i Stockholm arbetar ca 20 medarbetare och på kontoret i Malmö ca 20 medarbetare.
Vi på Asta Agency samarbetar med Rödl & Partner i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos Rödl & Partner.
Om tjänstenI rollen som skattejurist är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att fokusera på såväl nationella bolagsskatterättsliga frågeställningar som gränsöverskridande frågeställningar och företagsförvärv eftersom en stor del av bolagets fokus är på internationella klienter. I och med att Rödl & Partner är en revisionsbyrå kommer även en viss del av ditt arbete innebära rådgivning för revisionsklienter.
Rollen innebär ett nära samarbete med skattejurister, affärsjurister och revisorer. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team med högt engagemang och arbetsglädje som befinner sig i en tillväxtfas och just nu består av tio personer.
Kvalifikationer och egenskaperVi söker dig som har gedigen erfarenhet inom nationell bolagsbeskattning och ett intresse för internationell beskattning samt genuint serviceinriktat förhållningssätt som vill arbeta inom en organisation där klienten står i fokus. Som person är du affärsmässigt orienterad i och med att du i rollen snabbt behöver kunna sätta dig in i dina klienters affär. Vidare är du prestigelös och pragmatisk då ditt dagliga arbete kommer vara högst varierande. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom andra affärsområden för att tillgodose klientens helhetsbehov.
Därtill söker vi dig som har:
Relevant utbildning exempelvis affärsjuristutbildning / Jur. kand / ekonomisk utbildning
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Minst 10-20 års relevant arbetslivserfarenhet inom skatterätt
Meriterande:
Goda datakunskaper
Intresse för internationell skatterätt
Kunskaper i tyska
Övrig information Start: Enligt överenskommelse
Plats: Sverige, för rätt person erbjuds en flexibel arbetsplats. Du kan bo vart som helst i landet och har möjlighet att arbeta hemifrån större delen av tiden.
Omfattning: Heltid, men öppna för deltid utifrån överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://www.astaagency.se/ Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9519151