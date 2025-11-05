Senior Skadereglerare till Sensor Försäkring/ Claims Link
Sensor Försäkring Norden AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sensor Försäkring Norden AB i Stockholm
, Umeå
, Luleå
eller i hela Sverige
Senior skadereglerare till Sensor Försäkring Claims Link
Vill du vara en del av ett växande bolag där du får stort eget ansvar, nära samarbete med kollegor och möjlighet att påverka? Sensor Försäkring Claims Link söker nu en erfaren skadereglerare som vill vara med och stärka vårt team.Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Vi är ett specialiserat team på 14 personer som arbetar med skadereglering inom områden som transport, motor, leasing och affinity. Vår styrka ligger i att kombinera hög kompetens med ett starkt kundfokus - och vi växer!Arbetsuppgifter
Som senior skadereglerare hos oss får du en central roll i teamet. Du kommer att:
• Ansvara för skadereglering inom allrisk/leasing- och företagsförsäkring
• Bidra till att utveckla våra interna rutiner och processer
• Vara ett stöd och bollplank för kollegor i mer komplexa skadeärenden
• Delta i introduktion och coachning av nya medarbetare
• Arbeta i nära samarbete med operativ chef för att driva förbättringsarbete och utveckla teamets arbetssätt
• Ha nära kontakt med försäkringsbolag, uppdragsgivare och kunder - både i Sverige och internationellt
I den här rollen får du möjlighet att kombinera ditt arbete med skadereglering med att coacha och stötta kollegor i deras utveckling.Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av skadereglering, gärna inom allrisk, leasing eller egendom. Du är trygg i din yrkesroll och van att fatta självständiga beslut. Du trivs med att ta initiativ, samarbeta för att nå gemensamma mål och bidra till en kultur präglad av kvalitet och engagemang.
Vi ser gärna att du:
• Har gedigen erfarenhet av skadereglering och god förståelse för försäkringsbranschen
• Har intresse och förmåga att handleda, stötta och inspirera kollegor
• Är strukturerad, noggrann och har god administrativ förmåga
• Är positiv, flexibel och gillar att samarbeta
• Gillar att dela med dig av din kunskap och bidra till teamets utveckling
Vi erbjuder dig:
• Ett dynamiskt och engagerat team med hög kompetens
• Möjlighet till kompetensutveckling och intern karriärväg
• Flexibelt arbetssätt - inklusive möjlighet till hybridarbete
• En organisation där du får vara med och påverka
Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Tommy Grape på tommy.grape@sensorgroup.se
eller 0703957711. Urval sker löpande, så tveka inte, sök redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sensor Försäkring Norden AB
(org.nr 559056-6500) Jobbnummer
9590886