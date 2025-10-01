Senior sjuksköterska som handleder framtidens sjuksköterskor!
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.
Framtidens sjuksköterskor finns hos oss - vill du bli en i vårt team?
Framtidens vård kommer alltmer att bedrivas i patientens egna hem, i en hemtrevlig och lugn arbetsmiljö vilket är en tjusning med att arbeta i hemsjukvården.
Som senior sjuksköterska hos oss handleder du våra två-tre trainee sjuksköterskor. Du är en omvårdnadsspecialist och mentor i arbetet med att ge patienterna en trygg och säker vård samtidigt som du lär ut dina kunskaper och skapar trygghet för dina kollegor.
Du är en expert inom ditt område och har hög kompetens och en drivkraft att arbeta med att förbättra hemsjukvården utifrån nytänkande och kreativa tankegångar.
Du hanterar samtliga arbetsuppgifter inom området och utbildar och handleder andra, både internt och externt. Att vara ansvarig för att identifiera utbildningsbehov, följa upp, kvalitetssäkra och utveckla avdelningens arbetssätt, rutiner och riktlinjer ingår i tjänsten.
Som senior sjuksköterska ansvarar du för att förmedla din kunskap och att hålla dig själv uppdaterad med ny kunskap/information. I tjänsten ingår att du har helhetsansvar samt planerar och styr ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du är engagerad, har en positiv inställning och bidrar med din breda kunskap till teamet. Du ska ha ett genuint intresse för att utveckla kollegor.
Arbetstiden som senior sjuksköterska förläggs till dagtid, Helgtjänstgöring 2 helger på 10 veckor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst 5 års erfarenhet inom yrket. Det är även krav att du arbetat och har erfarenhet inom Hemsjukvården sedan tidigare. Meriternade om du har någon specialist utbildning inom relevant område. Det är även meriterande om du har läst studenthandledning på 7,5 hp.
Som person är du trygg, engagerad, drivande och lösningsorienterad. Du vet att det är genom samarbete med patient, närstående, medarbetare, andra vårdgivare och över verksamhetsområdena som vi når bäst resultat. Att vara generös och dela med dig av din kunskap samtidigt som du är nyfiken på att lära nytt tror vi är två egenskaper som kommer medföra att du kommer lyckas och trivas i rollen. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Urval sker löpande så kom in med din ansökan redan idag! Erfarenhet krävs
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
