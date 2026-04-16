Senior ServiceNow-utvecklare - konsultuppdrag i Halmstad
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du arbeta hands-on i en etablerad ServiceNow-miljö och bidra till vidareutveckling i ett erfaret team? Vi söker nu en senior ServiceNow-utvecklare till ett tidsbegränsat konsultuppdrag i Halmstad. Här får du möjlighet att snabbt komma in i ett pågående utvecklingsarbete och göra skillnad i en verksamhetskritisk plattform.
Uppdraget passar dig som är självgående, tekniskt stark och trivs i en roll där du får kombinera utveckling, konfiguration och problemlösning i nära samarbete med verksamheten.Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Dina arbetsuppgifterI rollen som senior ServiceNow-utvecklare blir du en del av ett befintligt team där du arbetar med vidareutveckling och anpassning av en etablerad ServiceNow-miljö. Du förväntas snabbt sätta dig in i lösningen och arbeta operativt med implementation och förbättringar inom definierade områden.
Du kommer bland annat att arbeta med utveckling och konfiguration inom ITSM och CSM, skapa och vidareutveckla flöden i Flow Designer samt bygga och uppdatera Catalog Items och Record Producers. Vidare arbetar du med business rules, client scripts och script includes samt bidrar till att optimera och effektivisera plattformen utifrån verksamhetens behov.
Arbetet sker delvis på plats i Halmstad, beroende på verksamhetens behov, och ställer krav på att du kan arbeta självständigt och leverera med hög kvalitet i ett pågående uppdrag.
Din profilVi söker dig som är en senior ServiceNow-utvecklare med minst fem års praktisk erfarenhet av utveckling i plattformen. Du har arbetat med ITSM och har även erfarenhet av CRM/CSM (Customer Service Management).
Du är van vid att arbeta med Workspace (SOW/CSM Workspace), Flow Designer samt att skapa och underhålla Catalog Items och Record Producers. Du har goda kunskaper i JavaScript inom ServiceNow och är trygg i att utveckla och anpassa business rules, client scripts och script includes.
Du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i befintliga miljöer och arbeta självständigt i en operativ leverans. Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en konsultroll där du förväntas bidra med både kompetens och driv.
Det är meriterande om du har ServiceNow-certifieringar, erfarenhet av integrationer via REST samt kunskap inom portalutveckling (HTML, CSS och JavaScript).
Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuderPå Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
301 05 HALMSTAD Kontakt
Regional Manager
Mathias Gyllander mathias.gyllander@eccera.com +46734159368
