Senior Security Officer med inriktning på säkerhetsskydd och governance
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2026-07-03
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Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du bidrar till att göra verklig skillnad för samhället och vår framtida energiförsörjning? Nu söker vi en Senior Security Officer med inriktning på säkerhetsskydd och governance. Vi erbjuder en spännande och utvecklande möjlighet till att arbeta för att skydda svensk infrastruktur och energiförsörjning.
Du blir en del av Vattenfalls säkerhetsorganisation Corporate Security & Resilience inom Vattenfall som leder och samordnar säkerhets- och resiliensarbetet inom koncernen. Genom hög kompetens stöttar vi företaget med strategiska beslut, styrning samt driver och utvecklar kontinuerligt företagets arbete. Organisationen är en holistisk, modern, flexibel och agil säkerhetsfunktion med stor kunskap om den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden samt Vattenfalls del i Sveriges och Europas energiförsörjning.
Du kommer rapportera till Director Security Regulation & Supervision.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för Group Governance inom området säkerhetsskydd (personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet) inom vårt Group Security Management System
Utveckla, samordna och följa upp arbetet med säkerhetsskydds- och tillsynsfrågor, genom att driva eller delta i olika projekt, utredningar eller arbetsgrupper
Agera rådgivare mot säkerhetsskyddsorganisationerna i våra dotterbolag
Ha en aktiv roll i vårt koncerngemensamma säkerhetsskyddsforum
Aktivt delta i vår monitoring & influencing process där vi analyserar kommande lagförändringar och skriver remissvar kopplat till säkerhetsområdet, framför allt mot säkerhetsskydd
Genomföra internrevisioner och internkontroller riktade mot säkerhetsskydd, NIS och CER, inom koncernen
Stötta Vattenfallkoncernen vid myndighetstillsyn inom NIS/CER och säkerhetsskyddsområdet
Vara uppdaterad och ha god kunskap om best practice inom industrin, lagkrav samt hur geopolitiska landskapet påverkar företaget, kunder och energibranschen
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd på strategisk nivå samt praktisk tillämpning rörande lagar och förordningar inom områdena personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet
Akademisk utbildning, gärna inom juridik eller säkerhetsskydd, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Aktuell och god kunskap om de lagar och regelverk som styr arbetet med säkerhetsskydd, gärna även NIS & CER-lagstiftningen
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av informationssäkerhet inom säkerhetsskydd
Erfarenhet som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef
Erfarenhet från energibranschen eller annan kritisk infrastruktur
Erfarenhet från både privat och offentlig sektor
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du kommer att arbeta inom en säkerhetskänslig verksamhet som ställer höga krav på både integritet och säkerhetsmedvetenhet. Du kommer samarbeta med flera olika intressenter, därav letar vi efter dig som tycker om att samarbeta med andra. För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och noggrann. Vi värdesätter dina kommunikativa färdigheter och du har erfarenhet av att ta fram texter och underlag på både svenska och engelska.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna, Stockholm
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Anneli Forslund, anneli.bjoernssonforslund@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Marika Westman (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto eller Robert Lönnqvist (SEKO). Du når alla via Vattenfalls växel, 08- 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 12 augusti 2026. Urval och intervjuer påbörjas under augusti. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
117 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9991453