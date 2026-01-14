Senior säljkoordinator och SAP specialist till vår kund i Solna
2026-01-14
Vill du ta nästa steg i din karriär inom försäljning, projektledning och SAP-system? Är du en strukturerad, affärsdriven och kommunikativ person som vill jobba i centrala Solna? Vår kund söker dig som vill vara med och stärka sitt säljteam med fokus på både koordinering och specialistkompetens inom SAP. Här får du möjlighet att växa i en senior roll där ditt driv och engagemang gör skillnad för några av företagets viktigaste kunder.
Om rollen - Senior säljkoordinator och SAP specialist i SolnaSom en central del av vår kunds team inom Sales Administration & Logistics får du ansvar för att hantera viktiga kundkonton, driva effektiviseringsinitiativ och skapa rapporter och dashboards i SAP och Power BI som stödjer affärsbeslut. Här får du möjlighet att kombinera teknisk kompetens med kreativ problemlösning och tvärfunktionellt samarbete - i en miljö där tempot är högt och resultatet syns direkt.
Dina ansvarsområden
Hantera och koordinera kundorder, inklusive större och kundanpassade projekt
Följa upp försäljningsorder och ta fram rapporter och insikter till ledningen
Ansvara för viktiga kundrelationer och stötta i utvecklings- och kostnadsbesparingsinitiativ
Bygga och underhålla rapporter och dashboards i SAP och Power BI
Identifiera förbättringsområden och implementera nya, effektiva arbetssätt
Följa upp teamets KPI:er och ge stöd för att nå uppsatta mål
Säkerställa efterlevnad av J-SOX och interna kontrollprocesser
Delta i tvärfunktionella projekt och bidra till företagets tillväxt
Din bakgrund
Kandidatexamen inom ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande område
3-5 års erfarenhet av sales administration, logistik eller liknande funktioner
Mycket goda kunskaper i SAP och Power BI, inklusive rapport- och dashboardutveckling
Flytande engelska i tal och skrift
Vi tror att du är
Kreativ, lösningsorienterad och proaktiv
Analytisk och noggrann, med förståelse för både det operativa och strategiska
En stark problemlösare som tar initiativ och driver förbättringar
Självständig men samarbetar gärna över avdelningsgränser
Kommunikativ, strukturerad och stresstålig
Vi erbjuder - Konsultuppdrag med utvecklingsmöjligheter i Solna
Trygg anställning som konsult via Andara med möjlighet till förlängning.
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och attraktiva arbetsvillkor.
Arbetsvecka på 37 timmar i moderna, fräscha lokaler centralt i Solna.
Möjlighet till hybridarbete upp till två dagar i veckan.
Konsulträffar, teamluncher och kontinuerligt stöd från din konsultchef.
Anställningsvillkor & Ansökan
Omfattning: Heltid
Start: Omgående - konsultuppdrag på 12 månader, med chans till förlängning.
Placering: Solna, hybridlösning möjlig två dagar/vecka.
Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. För frågor om tjänsten, kontakta vår konsultchef Ellinore Pereira på ellinore.pereira@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att stärka vårt team i Solna med dig som vår nya seniora säljkoordinator och SAP-specialist! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9684811