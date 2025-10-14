Senior Säljare till kund i centrala Stockholm
2025-10-14
Vill du arbeta med rådgivande försäljning i en roll där du verkligen kan göra skillnad? Vi söker nu en Senior Säljare till en kund i centrala Stockholm som erbjuder tjänster och produkter som stärker organisationer och människor i deras vardag.
Om rollen
Som Senior Säljare ansvarar du för att utveckla både nya och befintliga kundrelationer genom lösningsorienterad försäljning. Du driver hela säljprocessen - från behovsanalys och lösningsförslag till avslut och uppföljning.
Du samarbetar nära kollegor på andra avdelningar inom företaget för att säkerställa att kunden får bästa möjliga lösning. Rollen innebär också att du representerar kunden vid kundmöten, event och andra externa sammanhang.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av rådgivande B2B-försäljning och dokumenterade resultat
Är van vid att driva komplexa affärer och skapa lösningar som ger tydligt mervärde
Är resultatinriktad, självständig och strukturerad, samtidigt som du värdesätter samarbete
Är kommunikativ, uthållig och lyhörd, med förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
Har ett genuint intresse för att förstå kundens behov och skapa lösningar som gör skillnad
Vi erbjuder dig
En roll med variation och eget ansvar, där du kan påverka både din egen utveckling och kundens affär
Ett engagerat team som värnar om samarbete, energi och balans mellan arbete och privatliv
Möjlighet att växa tillsammans med kunden och bidra till långsiktigt framgångsrika affärer
Vill du veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på heltid under sex månader med start så snart som möjligt. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad hos vår kund i centrala Stockholm. Vår kund tillämpar ett flexibelt arbetssätt där du har möjlighet att arbeta hemifrån några dagar i veckan.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
eller Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.onepartnergroup.se/
Kristian Ekelund kristian.ekelund@onepartnergroup.se
9556283