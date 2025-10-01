Senior säljare till Autolease - en del av DNB
2025-10-01
Du vet att framgång föds i mötet mellan människor. Du älskar att bygga relationer, skapa förtroende och driva affärer i mål. Samtidigt trivs du i ett lag där energi, glädje och sammanhållning är nästan lika viktigt som resultaten. Med din erfarenhet av operationell leasing kan du nu ta nästa steg som senior säljare hos Autolease på DNB Finans!
Om rollen Som senior säljare hos Autolease blir du spjutspetsen i vår tillväxtresa. Din vardag handlar om att prospektera, bygga relationer och driva säljprocesser hela vägen fram till signerat avtal. Du ansvarar för att bearbeta din kundlista och förväntas hitta kreativa vägar för att öppna nya dörrar, allt från seminarier och kundmöten till nätverksträffar och gemensamma aktiviteter.
När avtalen är på plats tar våra Key Account Managers över kundrelationen i vardagen, men du behåller alltid det viktiga avtalsansvaret. Du arbetar nära bankens kundansvariga, vilket ger stora möjligheter att bygga relationer och hitta affärsmöjligheter både i Sverige och genom våra kollegor i Norge och Danmark.
Du blir en del av vårt Stockholmskontor där du ingår i en grupp med sex säljare som tillsammans med vår försäljnings- och marknadschef driver försäljningen framåt. Totalt är vi drygt 20 säljare i Skandinavien och vi hjälper varandra över landsgränserna.
Vem är du? För att lyckas i rollen har du erfarenhet av operationell leasing och förstår affärens komplexitet; från administration och kredit till risk och finansiering. Du är en naturlig nätverkare som älskar att knyta kontakter och är trygg i dialoger med beslutsfattare på hög nivå.
Vi söker dig som är energisk, uthållig och har skinn på näsan, men också förmågan att bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer. Du är självgående, kreativ och van att hålla en hög aktivitetsnivå. Kort sagt en driven relationssäljare som ser till att affärer blir verklighet.
Vi erbjuder dig Hos Autolease får du mer än ett jobb, du blir en del av en internationell organisation med stark kultur, där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans. Här får du frihet att lägga upp ditt arbete på ditt sätt, men alltid med teamet och organisationen i ryggen. Det ljusa och moderna kontoret är placerat mitt i centrala Stockholm. Möjlighet till hybridarbete, tjänstepension, friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och en arbetsmiljö där energi, engagemang och gemenskap är en självklarhet.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Autolease med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Recruitment Manager Margaretha Palmbäck på margaretha.palmback@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, 31 oktober, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
Amendo
Margaretha Palmbäck margaretha.palmback@amendo.se
