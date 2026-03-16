Senior Säljare - Strategiska kundrelationer inom tillverkande industri
2026-03-16
Vill du ta en nyckelroll i ett stabilt och kvalitetsdrivet industriföretag med lång erfarenhet inom tråd- och gallerlösningar? Har du gedigen erfarenhet av teknisk B2B-försäljning och drivs av att utveckla långsiktiga affärer där teknik, kvalitet och affärsmässighet går hand i hand? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Tidbecks är ett industriföretag med stark kompetens inom tråd- och gallerprodukter för krävande miljöer. Vårt sortiment omfattar bland annat svetsade galler, krenelerade galler, beröringsskydd, fläktskydd och kundanpassade trådbockade lösningar.
Vi kombinerar teknisk kunskap med flexibilitet i produktionen och arbetar nära våra kunder för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar. Kvalitet, precision och ansvar genomsyrar hela vår verksamhet - från första dialog till färdig leverans.
Nu söker vi en senior säljare som vill vara med och vidareutveckla våra affärer och stärka vår position på marknaden.
Om rollen
Som säljare hos oss får du en central roll i vår fortsatta affärsutveckling. Du ansvarar för att utveckla både befintliga och nya kundrelationer och driver affärer med ett tydligt långsiktigt perspektiv.
Du sätter dig in i kundens verksamhet, tekniska behov och affärsmål för att identifiera utvecklingsmöjligheter och positionera Tidbecks som en strategisk partner. Rollen innebär regelbundna kundbesök och resor, där du bygger relationer på både operativ och beslutsfattande nivå.
Du arbetar nära vårt tekniska team och fungerar som länken mellan kundens behov och våra tillverkningslösningar. I mer komplexa affärer bidrar du med struktur, analys och ett konsultativt arbetssätt.
Utöver det operativa säljarbetet förväntas du:
Identifiera nya affärsområden och segment
Analysera marknadspotential
Bidra till att stärka vår position inom utvalda områden
Du driver ditt arbete självständigt, med tydlig planering och ansvar för din kundportfölj.
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet av teknisk B2B-försäljning
Erfarenhet från tillverkande industri
Stark teknisk förståelse och vana att föra dialog med tekniska beslutsfattare
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office
B-körkort
Meriterande
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av strategisk kundutveckling
Erfarenhet av internationella kundrelationer
Vem är du?
Du är affärsmässig, förtroendeingivande och strukturerad. Du trivs i en roll där du kombinerar tekniskt djup med kommersiellt ansvar och är van att ta ägarskap över dina affärer.
Långsiktighet, kvalitet och professionalism är en självklar del av ditt arbetssätt. Du bygger relationer genom att vara lyhörd, pålitlig och tydlig - oavsett om du möter en konstruktör, inköpare eller ledningsgrupp.
Vi erbjuder
Hos oss får du en roll med stor frihet och tydligt ansvar i ett stabilt företag med korta beslutsvägar och hög kompetens. Du får möjlighet att påverka både din egen affär och Tidbecks fortsatta utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill bidra med erfarenhet, engagemang och driv i vår fortsatta tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@tidbecks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Senior säljare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J.H. Tidbeck AB
