Senior Säljare - Fast lön, bonus & stark gemenskap
2025-09-08
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Har du säljerfarenhet och vill ta nästa steg i din karriär? Nu växer vi och söker en engagerad och driven säljare till vårt säljteam - en unik möjlighet att kombinera försäljning och ledarskap i en rolig, utvecklande och inspirerande miljö.
Vad erbjuder vi?
Fast månadslön och marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
Trygg arbetsmiljö med fokus på personlig utveckling
En tydlig karriärstege och chans att ta större ansvar över tid
Konferensresor till destinationer som Barcelona, Miami och Sydafrika
Prisbelönt säljutbildning via vår utbildningsplattform KeyX
Hur fungerar arbetet?
Som B2B-säljare hos oss arbetar du med att bygga och förvalta kundrelationer via telefon. I rollen kombinerar du försäljning med relationsbyggande - du möter nya och befintliga kunder, utvecklar befintliga och ser till att de får rätt lösningar för sina behov.
På så sätt bygger du långsiktigt värde för både våra kunder och uppdragsgivare. Du blir en del av ett starkt team på kontoret och får stöd av ansvarig Team Manager. Vi ser att du som söker är:
Lösningsorienterad: Förmåga att identifiera hinder och själv komma med förslag på alternativa vägar framåt. Vi söker en person som tänker "jag föreslår att vi gör såhär - är det rätt?" snarare än "vad gör jag nu?".
Strukturerad och administrativt skicklig: Rollen innebär ansvar för många prospekt och affärer samtidigt. Du behöver ha hög simultanförmåga, vara noggrann och kunna hålla ordning på detaljer.
Administrationsvana: Bekväm med att hantera den administration som följer med rollen, exempelvis uppföljning, dokumentation och CRM-arbete.
Självgående och resultatinriktad: Du drivs av att ta eget ansvar, arbeta mot mål och har en stark vilja att tjäna pengar.
Hos oss får du:
Fast lön och generöst bonussystem
Arbeta med några av Sveriges starkaste varumärken
En företagskultur som präglas av glädje, gemenskap och engagemang
Möjlighet att snabbt växa i en ledarroll i ett växande bolag.
Ansök redan idag och bli en del av vår framgångsresa - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Solutions AB
(org.nr 556794-1173) Arbetsplats
Key Solutions - A Place to Grow Kontakt
Oskar Lindén 031-7993458 Jobbnummer
9498472