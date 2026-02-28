Senior Sales Manager Pir Sandwich Panels Till Bewi, Sverige Danmark
2026-02-28
Var med och forma framtidens hållbara byggande tillsammans med oss!
BEWI är en ledande internationell leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar. Med ett starkt fokus på innovation och cirkularitet betjänar BEWI en mängd olika branscher över hela Europa. Företaget grundades 1980 i Norge och driver idag över 80 anläggningar med mer än 3 000 medarbetare. Gå med i ett snabbt växande internationellt företag med stora ambitioner - och vi har bara börjat.
För att accelerera vår tillväxt inom den nordiska byggsektorn söker vi nu en erfaren Senior Sales Manager som ska leda expansionen av vår verksamhet inom PIR-sandwichpaneler i Sverige och Danmark. Det här är en unik möjlighet att bygga något nytt, göra ett strategiskt avtryck och introducera hållbara och innovativa byggprodukter på marknaden. Vi gör inte denna marknadssatsning i det tysta - detta är starten på en djärv expansion med målet att etablera BEWI som en ledande aktör inom lösningar baserade på PIR-sandwichpaneler i regionen.Publiceringsdatum2026-02-28Om tjänsten
Som Senior Sales Manager - Sandwichpaneler kommer du att spela en nyckelroll i att etablera BEWIs erbjudande inom PIR-sandwichpaneler i Sverige och Danmark. Vi har redan vissa kundrelationer på plats, men den här rollen markerar en betydande ny satsning och ett strategiskt fokus för dessa marknader. Du kommer att vara vår första dedikerade resurs för PIR-paneler i Sverige och Danmark, med uppdraget att bygga vår marknadsnärvaro från grunden.
Du rapporterar direkt till VD:n för BEWI Lithuania, där vi har vår produktion av sandwichpaneler och samarbetar tätt med våra säljteam i Sverige och Danmark i en matrisorganisation. Med ett starkt tekniskt team bakom dig och stöd från hela Europa kommer du att leda arbetet med att vinna nya kunder, bygga långsiktiga partnerskap och positionera BEWIs PIR-panelsystem som det hållbara valet i modernt byggande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och växa BEWIs verksamhet inom PIR-sandwichpaneler i Sverige och Danmark genom strategisk försäljning och kundanskaffning
Identifiera och engagera nya kunder inom byggsektorn - inklusive fastighetsutvecklare, entreprenörer, arkitekter och konsulter
Driva försäljningsprojekt från tidig planering till leverans, i nära samarbete med vårt tekniska supportteam i Litauen
Bygga och upprätthålla starka kundrelationer samtidigt som du identifierar nya affärsmöjligheter och driver lönsam tillväxt
Representera BEWI på relevanta mässor och branschevenemang för att marknadsföra våra hållbara bygglösningar
Samla in och analysera kundfeedback, marknadstrender och konkurrensinformation för att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande
Rapportera försäljningspipeline och framsteg i interna CRM-verktyg samt säkerställa korrekt försäljningsdokumentation
Tjänsten kan utgå från Malmö- eller Göteborgsområdet, eller någonstans däremellan, med möjlighet att arbeta från vårt kontor i Skövde. Resor inom Sverige och Danmark förekommer regelbundet. Tillträde enligt överenskommelse.
Är det här du?
Vi söker en driven och entreprenöriell säljare med gedigen bakgrund inom bygg- eller byggmaterialbranschen - gärna med erfarenhet av att sälja sandwichpaneler eller liknande produkter. En högskoleutbildning - gärna inom teknik - är meriterande, men vi värdesätter även gedigen yrkeserfarenhet som speglar motsvarande kunskaper.Du har minst fem års erfarenhet av B2B-försäljning och har bevisad förmåga att hantera hela försäljningscykeln - från prospektering till avslut - samtidigt som du kan hantera både tekniska och kommersiella dialoger med kunder. Du har god kännedom om den svenska bygg- och fastighetsmarknaden, och ett etablerat kundnätverk är mycket värdefullt i denna roll. B-körkort är ett krav.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering. Du arbetar självständigt men trivs i nära samarbete med tvärfunktionella team inom teknik och produktutveckling. Du behöver behärska både svenska och engelska, eftersom rollen innebär regelbunden kontakt med både lokala kunder och internationella team. Kunskaper i danska är ett plus, liksom erfarenhet av CRM-system och rapporteringsverktyg. Om du har erfarenhet av försäljning mot både utvecklare och arkitekter har du goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen.
Varför BEWI?
På BEWI blir du en del av ett ambitiöst och växande internationellt företag som verkligen värdesätter hållbarhet, entreprenörskap och laganda. Vi erbjuder en roll med stort inflytande och strategisk betydelse, där ditt arbete direkt påverkar vår framgång i byggsektorn. Du får ta del av en öppen, stödjande och familjär kultur - där innovation och ansvarstagande är en naturlig del av vardagen.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar BEWI med Level Recruitment. För att söka tjänsten, klicka på ansökningsknappen. För mer information, kontakta Carolina Eskengren, rekryteringskonsult på +46 8- 120 50 427.
Var tydlig i ditt CV med din erfarenhet av produkt, bransch och kunder.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
