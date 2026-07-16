Senior riskexpert till avdelning banktillsyn
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2026-07-16
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Vill du vara med och utveckla framtidens banktillsyn? Den finansiella sektorn befinner sig i en av sina största förändringsfaser på många år. Digitalisering, artificiell intelligens och ökande komplexitet förändrar hur banker styr sin verksamhet, fattar beslut och hanterar risker. Samtidigt ökar kraven på en väl fungerande styrning, effektiv riskhantering och starka kontrollfunktioner.
Om jobbet
Nu söker vi seniora riskexperter till vår nybildade SRK-enhet – en specialistenhet med ansvar för tillsyn, metodutveckling och regelutveckling inom styrning, riskhantering och kontroll samt operativ riskhantering. Det här är en möjlighet för dig som vill använda din erfarenhet för att göra verklig skillnad. Du blir en del av en grupp med specialister som tillsammans ska bidra till att utveckla framtidens tillsyn i ett område där teknik, regelverk och risker förändras snabbare än någonsin.
Som senior riskexpert arbetar du med kvalificerad tillsyn av bankers styrning, riskhantering och kontroll. Du deltar i och leder tillsynsaktiviteter, genomför platsundersökningar, analyserar komplexa riskfrågor och bidrar till utvecklingen av tillsynsmetoder, vägledningar och regelverk.
Arbetet innebär nära dialog med bankers ledningar och kontrollfunktioner samt samverkan med andra specialistområden inom Finansinspektionen (FI), europeiska tillsynsmyndigheter och internationella arbetsgrupper.
SRK-enheten befinner sig i en utvecklingsfas där metodutveckling är en naturlig del av uppdraget. Tillsammans ska vi vidareutveckla hur tillsynen bedrivs inom områden som intern styrning och kontroll, operativ risk, företagens användning av AI samt andra framväxande riskområden.
Vi ser också ett växande behov av att utveckla hur ny teknik kan användas för att stärka analys, metodik och tillsyn. Därför söker vi personer som vill bidra till att utveckla både arbetssätt och framtida tillsynsmetoder.
Vi söker erfarna specialister som fortfarande är nyfikna – personer som vill fortsätta utvecklas och tillsammans med oss bidra till nästa generations tillsyn inom styrning, riskhantering och kontroll.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har akademisk examen på minst kandidatnivå inom t.ex. ekonomi, juridik eller systemvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom styrning, riskhantering, kontroll eller tillsyn inom finansiell sektor
tidigare har arbetat med analys och bedömning av komplexa risk- och styrningsfrågor
har god kunskap om regelverk för finansiella företag
har god kunskap om styrning, riskhantering och kontroll inom banker eller andra finansiella företag
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
masterexamen eller motsvarande examen
erfarenhet inom ett eller flera av följande områden, operativ risk, intern styrning och kontroll, governance, compliance, internrevision, AI-governance, modellrisk, tredjepartsrisk, modellutveckling, tillsyn eller regulatoriskt arbete, arbete med europeiska regelverk.
Om dig
I det här jobbet behöver du kunna analysera och lösa komplexa frågor med hög kvalitet samt se sammanhang och konsekvenser ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv. Du samarbetar väl med andra, bygger goda relationer och kommunicerar tydligt, lyhört och konstruktivt. Du delar gärna med dig av din kompetens och bidrar till ett positivt kunskapsutbyte. Rollen kräver också att du är flexibel och anpassar dig till förändrade förutsättningar, arbetssätt och arbetsuppgifter. Vidare tar du egna initiativ, driver arbetet framåt även när hinder uppstår och visar ett starkt engagemang för att utveckla och förbättra arbetssätt, processer och metoder.
Om du drivs av att arbeta med några av de mest komplexa och samhällsviktiga frågorna inom finansiell tillsyn och vill vara med och forma hur framtidens styrning, riskhantering och kontroll kommer att utvecklas, då tror vi att du kommer att trivas hos oss.Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 700 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
I Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning (2026) rankas vi högt bland Sveriges arbetsgivare. Med en andraplats i hälsoindex och starka resultat som attraktiv arbetsgivare erbjuder vi en arbetsmiljö där du mår bra – på riktigt.
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vid avslut av anställning kan bestämmelser om karens bli tillämpliga om övergång exempelvis sker till verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn.
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
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Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Björn Bargholtz, avdelningschef, 08-408 983 77
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
103 97 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
10004249